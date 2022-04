Le opere di Beppe Gallo in mostra alla Gart di Neive

Sarà visitabile fino a lunedì 25 aprile nella nuova seconda sede di via Rocca la personale che la galleria Gart di Neive ha dedicato alle opere di Beppe Gallo.



Da tempo residente a Torino, ma originario di Castagnole delle Lanze, Gallo torna spesso al suo studio nelle Langhe, al quale la sua opera è strettamente legata per le influenze della letteratura di autori come Pavese e Fenoglio come per l’amore dell’artista per la sua terra, tra distese di vigneti, suggestivi paesaggi collinari, casolari e riflessi delle acque del Tanaro.



Dopo il diploma conseguito al Classico "Govone" di Alba, Gallo ha studiato arte frequentando gli studi dei maestri paesaggisti del ‘900 di Torino. Lavorò poi come vignettista per passare, ancora giovanissimo, alla professione di pittore. Fu socio fondatore del Piemonte Artistico Culturale di Torino e fece parte del consiglio direttivo della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino. La sua prima uscita fu nel 1963, seguita da una importante personale alla galleria e casa d’asta Sant’Agostino di Torino nel 1978. Nella sua carriera ha collezionato innumerevoli premi e realizzato mostre personali presso gallerie e storici edifici in tante città italiane e straniere.



L’opera pittorica di Gallo si concretizza in tele realizzate con tecnica a olio, dai colori vivaci, che sottolineano le quattro stagioni, in uno stile decisamente unico.

La mostra è visitabile il giovedì, venerdì, sabato e il lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.



Nella sede storica della Gart in via De Maria, invece, sempre fino al 25 aprile, sono ancora esposte le opere della scultrice Luciana Bertorelli. Per ulteriori informazioni si può chiamare il 380/5174332 o attraverso la rete entrare in contatto con la galleria, http://www.contemporarygart.com/ - info@contemporarygart.com.