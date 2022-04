Elezioni, "Mondovì coraggiosa" in campo per il candidato Enrico Ferreri

"Mondovì Coraggiosa" - spiegano dal gruppo - è il risultato di un lavoro collettivo condotto da attivisti/e diversi per età e formazione, ma uniti dall’ambizione di costruire una Mondovì più giusta, più sana e più verde. Siamo convinti/e che occorra investire energie e competenze per dare alla Città una nuova visione che sia capace di mettere al centro il miglioramento della qualità della vita di tutti e tutte. L’urgenza di immaginare il futuro per Mondovì nasce dalla necessità di colmare le disuguaglianze presenti nella nostra città e di contribuire attivamente al processo di transizione ecologica, senza che questa però “si scarichi sui cittadini”: si tratta di impegni che non possono essere rimandati. La nostra Città è immersa da troppi anni in una situazione di debolezza economica e sociale: la pandemia ha solo aumentato il rischio che le fragilità e le frammentazioni del nostro tessuto sociale ed economico crescano pericolosamente.

Mondovì Coraggiosa nasce dall'esperienza di di riunire il campo largo progressista composto dalle forze democratiche con il contributo di molte realtà civiche, associative e sociali, che hanno scelto di mettere in comune le loro competenze ed esperienze in un percorso nuovo che individui e sostenga in tutti i territori le persone più credibili per rappresentarlo. Storie di vita reale, quella delle nostre candidate e dei nostri candidati, comunque impegnat@ in scelte di campo".

Sulla composizione aggiungono: "Presente un folto gruppo di sanitari, nel campo dell'agricoltura esperienze concrete di progettazione e realizzazione di tecniche bio e di specialità, presenti giovani studenti e lavoratori, pensionati, ambientalisti ed animalisti, volti conosciuti del mondo dello sport e lavoratori autonomi e dipendenti con tanta esperienza nei loro campi e passione per un nuovo modello di sviluppo Quasi tutte e tutti alla prima esperienza elettorale. Sosteniamo convintamente la candidatura di Enrico Ferreri sindaco, per la sua esperienza in campo professionale sanitario e per le sue iniziative di volontariato in Africa...tutti segnali di una personalità attenta al sociale, per noi di Mondovì Coraggiosa, vera priorità a cui rispondere nel nostro territorio. Abbiamo letto che si accusa la nostra coalizione di essere politica e non civica e amministrativa: pensiamo che i tempi dell'antipolitica debbano essere definitivamente archiviati, fare della buona politica a servizio dei cittadini, con un'attenzione particolare alle fasce più deboli della popolazione il nostro obiettivo “parlare ed ascoltare” tutto il campo delle forze ecologiste, progressiste, civiche, riformiste e di sinistra della città, fatto da persone in carne ed ossa e capaci di essere all’altezza di queste nuove sfide con una prospettiva di cambiamento reale. Verso un futuro sostenibile per tutte e tutti. In questi due mesi di campagna elettorale staremo tra la gente e ci faremo conoscere e riconoscere".