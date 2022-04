Evoluzione Cuneo punta ad essere la quinta lista a sostegno di Patrizia Manassero

"Siamo contenti che ci sia Patrizia Manassero candidata, perché per molti versi interpreta gli aspetti migliori dell’amministrazione uscente. Si è sempre dimostrata aperta al dialogo e al confronto.

Noi ci siamo se ci sarà la volontà di apertura. Siamo in dialogo sia con la maggioranza che con altri gruppi che potrebbero condividere una nuova esperienza amministrativa per Cuneo costituendo assieme a noi una lista a sostegno, appunto, di Patrizia Manassero. Noi stiamo continuando e continueremo in ogni caso il nostro percorso di ascolto delle tante voci della città".

E' la breve nota con cui Evoluzione Cuneo si propone come quinta lista in appoggio alla candidata su cui c'è stata la convergenza del centro e del centrosinistra a Cuneo. Evoluzione nasce come spin off dell'associazione culturale Rigenerazione, alla cui presidenza c'è Pietro Carluzzo.

A spiegare il progetto è Matteo Manescotto, che si occuperà della parte comunicativa e della campagna elettorale. "Stiamo formando la lista, che accoglierà alcuni elementi di Rigenerazione ma non solo. Stiamo dialogando con altre realtà politiche e associative perché puntiamo ad essere una realtà nuova, a portare istanze e temi diversi, quelli che di solito non hanno voce. Non siamo in nessun modo disposti a sostenere chiunque. Pur riconoscendo la validità anche di altri candidati, siamo in stretta trattativa con Patrizia Manassero, persona con cui ci siamo già confrontati e che riteniamo un candidato validissimo. Ci teniamo a dire che non abbiamo l'esigenza di candidarci a tutti i costi, per cui non siamo disposti a spalmarci su altre liste. Vogliamo andare avanti con la nostra, restare fedeli alla nostra identità e ai progetti che, come Rigenerazione, portiamo avanti da due anni. Ci interessa fare campagna elettorale, che condurremo in modo innovativo".