Buona la prima, domenica 24 aprile Cumiana riporta carri e maschere in paese

Dopo l'exploit nel gennaio 2020, Frutasè e Frutasera aspettano con trepidazione di ripartire. L'attesa delle due maschere tipiche di Cumiana sarà appagata domenica 24 aprile, con il ritorno dei carri allegorici nel centro paese. Il Carnevale cumianese è una tradizione che l'Amministrazione comunale ha voluto con determinazione ripristinare dopo anni di abbandono: “Per il paese il Carnevale era un tradizione, negli anni sessanta e settanta i nostri carri facevano incetta di premi. Ma poi l'abitudine si è persa e, negli ultimi 15 anni, non si era più organizzato nulla, se non piccole feste per i bambini” racconta il sindaco di Cumiana, Roberto Costelli.

Nel 2019 l'Amministrazione comunale lavorò quindi per riportare la festa sul territorio: “L'edizione del 2020 è stata un successo: si è trattato di uno dei primi carnevale della stagione, il tempo era bello, e Cumiana piena di gente”. Quella però è stata anche una delle ultime occasioni per festeggiare, prima della pandemia.“Nel 2021 non è stato possibile fare nulla, ma il nostro obiettivo è rimasto quello di ripartire appena le condizioni l'avessero permesso, fissando la data della manifestazione nella primavera inoltrata, in modo da scongiurare il più possibile rischi di limitazioni dei festeggiamenti per motivi sanitari”.

Domenica, la partenza della sfilata dei carri allegorici sarà alle 14,30, in via Provinciale, all'altezza del semaforo del Basko, incrocio via San Giuseppe, per giungere in centro paese, in piazza Martiri 3 aprile. Le maschere in sfilata partiranno invece alle 15 da via Boselli (incrocio via Provinciale), con la banda musicale e le majorettes. Il loro percorso si snoderà per le via del paese con arrivo in Piazza Martiri, anticipando i carri.

Organizzando l'edizione 2022 del Carnevale cumianese, l'Amministrazione comunale lancia anche un appello ai cittadini: “Il recupero di questa tradizione è appena iniziata e noi speriamo che si formi un gruppo in grado di lavorare al carro di Cumiana per le prossime edizioni – auspica il sindaco –. Sappiamo che ciò comporta impegno e lavoro, ma il carnevale per noi è un'occasione importante: si tratta di un momento di aggregazione locale e intercomunale, una festa in cui soprattutto i giovani possono essere protagonisti”.