Saluzzo, a Pasquetta c’è il mercAntico: piccolo antiquariato, hobbistica, usato, artigianato

Lunedì 18 aprile a Saluzzo si svolgerà il MercAntico di Pasquetta. Nella classica giornata di festa “con chi vuoi” la città si propone con il mercatino come punto di partenza per godere poi dei musei aperti, in attesa delle grandi mostre nazionali: artigianato, arte, antiquariato al via con Start dal 22 aprile.

Saranno oltre 100 gli espositori con oggetti, mobili e arredamento per la casa, curiosità, lungo le vie pedonali per la gioia degli appassionati del vintage e del collezionismo.

"'MercAntico', mercatino dell’Antiquariato minore e dell’usato che si muove tra indoor, piazze e strade, borgo di Castellar, è l’appuntamento che con le sue caratteristiche ha mantenuto, nonostante le difficoltà di questi due anni, un alto gradimento e un forte legame con un pubblico affezionato che sceglie Saluzzo per vivere delle domeniche di passeggio e spensieratezza - affermano gli organizzatori la Fondazione Bertoni - per noi è un passo, anche questo di un percorso che vuole costruire e strutturare le manifestazioni odierne attraverso il lavoro di collaborazione tra il Cda, composto da “volontari” che dedicano la loro attenzione alle manifestazioni che caratterizzano il saluzzese, e giovani risorse del territorio che vogliono mettersi a disposizione per un lavoro costante dedicato a questo tema.

E oggi, passo dopo passo, al via un'edizione di Mercantico firmata dalla segreteria under 30 e da una passione davvero invidiabile".

Le prossime date saranno domenica 5 giugno con il popolarissimo appuntamento Svuota Cantine, nell’alto centro. Seguirà domenica 11 settembre il mercAntico a Castellar, mentre domenica 9 ottobre e 13 novembre la manifestazione si svolgerà nel centro cittadino.

Per info e prenotazioni mercanticosaluzzo@gmail.com, tel. 366 7448813, www.fondazionebertoni.it | Orari segreteria: mercoledì e venerdì 9-12