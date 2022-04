A Dronero la campagna di solidarietà per "Il Fiore della Vita"

Una bellissima campagna di solidarietà è incominciata a Dronero. Ad organizzarla 'Il Bottegone', associazione dei commercianti di Dronero e della Valle Maira. Recandosi nei negozi aderenti, chiunque potrà fare una donazione a favore dell'associazione 'Il Fiore della Vita' di Savigliano.



Costituita nel 2011 per volontá dei genitori di bambini con patologie complesse afferenti al Reparto di Pediatria dell’Ospedale “S.S. Annunziata” di Savigliano ed affiancata dall’equipe tecnico-scientifica che ivi opera, essa si occupa dell’assistenza e della presa in carico dei piccoli pazienti ricoverati e delle loro famigie, in particolar modo dei neonati e dei piccoli affetti da patologie onco-emaotologiche per le quali la Pediatria di Savigliano è unità satellite delle Rete Onco-Ematologica Pediatrica Piemontese per tutta la Provincia di Cuneo.



"Abbiamo pensato di appoggiare una campagna di solidarietà" - dicono i membri de 'Il Bottegone' - perché crediamo in ciò che diceva Madre Teresa di Calcutta, ossia che quello che facciamo sia solo una piccola goccia nell'oceano ma se non ci fosse quella goccia all'oceano mancherebbe".



Davvero tante sono le finalità che l’associazione 'Il Fiore della Vita” si propone di perseguire:

- Sviluppare, promuovere e sostenere ogni tipo di iniziativa diretta a favorire e migliorare l’assistenza e la presa in carico dei pazienti afferenti al reparto di Pediatria-Neonatologia dell’Ospedale di Savigliano e dei loro genitori o familiari;

- Sviluppare attivita ludiche e ricreative nella struttura, finalizzate al miglioramento psico-fisico del bambino e della sua famiglia;

- Umanizzare le strutture che accolgono i piccoli pazienti, attraverso eventuali acquisizioni di beni, attrezzature e servizi;

- Affiancare genitori o familiari anche dopo le dimissioni dal reparto, soprattutto in caso di necessità e di problemi che dovessero successivamente evidenziarsi.

- Realizzare e promuovere iniziative atte a divulgare una corretta informazione ed a sostenere l’attività dell’Unita Satellite di Onco-Ematologia Pediatrica e dell’Unita di Neonatologia dell’Ospedale di Savigliano, sensibilizzando la cittadinanza, l’opinione pubblica ed i privati;

- Supportare lo studio, la ricerca scientifica e l’aggiornamento del personale del reparto di Pediatria-Neonatologia attraverso corsi di formazione e stage in strutture ad alta specializzazione;

- Incentivare la promozione, l’organizzazione e la collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private per qualsiasi iniziativa sociale e sanitaria indirizzata principalmente alle famiglie dei bambini e dei neonati seguiti dall'ospedale;

- Supportare e sostenere la cura e l’assistenza di bambini, donne e famiglie in condizioni di vulnerabilità afferenti alla Struttura di Pediatria-Neonatologia dell’Ospedale di Savigliano;

- Diffondere e promuovere l’informazione relativa alle problematiche del paziente oncologico alla cittadinanza ed alle varie istituzioni;

- Sostenere la struttura di Pediatria-Neonatologia mediante l’acquisizione di strumentazioni mediche e diagnostiche, nonché promuovere l'innovazione tecnologica per realizzare un’assistenza di alto livello e di maggiore efficacia ed efficienza.



La campagna di solidarietà rimarrà attiva fino al 30 aprile.