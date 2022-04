Calcio Serie D: ottimo secondo tempo e gol di Tuzza, Bra batte Derthona 1-0

Il Bra supera il Derthona nella 33^di campionato grazie alla rete siglata da Tuzza nella ripresa. Ottimo il secondo tempo dei giallorossi dopo aver sofferto nella prima parte del match: decisivi gli ingressi di Ferla e soprattutto Marchisone.

CRONACA

Floris deve rinunciare agli squalificati Quitadamo e Pavesi ed affida l'attacco a Masawoud, sostenuto da Bongiovanni e Tuzza. Il Derthona prova subito a fare la partita: dopo cinque minuti, al termine di un'azione insistita, Saccà va al tiro trovando una decisiva deviazione in corner. Pallone interessante, anche sui piedi di Diallo, un quarto d'ora più tardi con pallone che finisce alto sulla traversa. Al 36' primo cambio, obbligato, per Zichella: Gueye deve uscire, al suo posto Romairone. E' quasi il 45' quando il Bra si rende pericoloso con Bongiovanni che non inquadra la porta da buona posizione. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0: i giallorosso tengono bene ma faticano da centrocampo in su.

Avvicendamento nel Bra in avvio di ripresa: Ferla rileva Sia. Al 57' tocca a Marchisone, in campo per Masawoud. I cambi ravvivano un po' la manovra dei padroni di casa, che ora possono contare su due punti di riferimento offensivi. Giallorossi in vantaggio al 63'. Tuzza, d'astuzia, ruba palla a Procopio e si invola verso la porta beffando Teti con un preciso tocco, 1-0. Poco dopo nuovo episodio pesante. Gjura è troppo energico, secondo l'arbitro, su Ferla nei pressi della linea laterale: rosso diretto e Derthona in dieci. La squadra di Floris gestisce bene la fase finale e Bongiovanni sfiora il raddoppio a 8 dal termine. Serpentina irresistibile nel cuore dell'area e tiro a giro leggermente alto sulla traversa. Due minuti più tardi si rivede il Derthona: Otele spara alto. Quattro minuti di recupero ma il risultato non cambia: il Bra può festeggiare una importante e prestigiosa vittoria.

TABELLINO

Bra (4-3-2-1): Tunno, Magnaldi, Rossi, Tos, Marchetti; Sia (50' Ferla), Capellupo, Daqoune; Bongiovanni, Tuzza; Masawoud (57' Marchisone). A disp: Coria, Anqoud, Ferla, Doda, Cartarrasa, Marchisone, Barbuto. All Floris

Derthona (4-2-3-1): Teti, Imperato (65' Luzzetti), Gjura, Galliani, Procopio; Filip, Speranza (87' Grieco); Saccà (70' Negri), Gueye (36' Romairone), Otele; Diallo. A disp: Bertozzi, Negri, Ordisci, Kanteh, Luzzetti, Akouah, Grieco, Casagrande, Romairone. All Zichella

Gol: Tuzza 63'

Ammoniti: Filip, Tos, Romairone, Marchisone

Espulsi: 68' Gjura

Arbitro: Andrea Zambetti di Lovere, assistenti Ionut Eusebiu Nechita di Lecco e Alex Arizzi di Bergamo