Duathlon, Campionato Italiani Giovani: splendido Argento per i bovesani Guglielmo e Riccardo Giuliano

Si sono svolti, presso l'autodromo di Magione (Perugia), i campionati italiani di Duathlon.

Domenica con più di mille atleti, nella gara di staffetta mista Junior, formata da due ragazze e due ragazzi.

Straordinario argento per i fratelli bovesani Guglielmo e Riccardo Giuliano, con le ragazze Costanza Antognotti e Letizia Martinelli (sabato maglia tricolore Junior) tutti della società Valdigne Triathlon, società aostana nata nel 2019.

«La gara è stata molto dura, essendo distanze corte: 2km (corsa) 6km (bici) 1km (corsa) le abbiamo corse a cannone, a ritmi altissimi», commenta Guglielmo. «Durante la mia frazione sia di corsa che di bici ci sono stati attacchi e contrattacchi ai quali bisognava rapidamente rispondere. Il percorso di bici aveva dei punti molto tecnici e in questi mio fratello Riccardo, durante la sua frazione, la terza, ha dimostrato tutta la sua abilità nel guidare la bicicletta, facendo tribolare uno junior, quindi più grande di lui, che l'altr'anno ha vinto 2 coppe Europa. Tutto il team è stato molto soddisfatto di questo secondo posto sudatissimo e combattuto ma anche super appagante», conclude Guglielmo.

I fratelli Giuliano sono arrivati primi anche lo scorso gennaio a Cogne, nei Campionati Italiani di Winter Triathlon. Guglielmo, classe 2003, aveva vinto il titolo Junior, e Riccardo, classe 2006, era arrivato secondo assoluto e quindi primo Youth B. La gara era di tre frazioni: 4 km di corsa, 6 di bici e 5 di sci di fondo, corsi a ritmi altissimi. I fratelli sono tesserati della società Valdigne Triathlon e, per la corsa, per la Dragonero. Per la corsa sono allenati da Graziano Giordanengo (presidente) e Daniele Crosio, (vicepresidente) della società podistica di Dronero.Anche sabato in evidenza gli atleti della Cuneo1198 Triteam.

Categoria Youth A maschile, titolo italiano individuale di specialità per Sebastiano Margaria su 176 classificati. Junior femminile, 3ª Eleonora Demarchi, 5ª Noemi Boggiato. Youth B F, 5ª Elisa Cantamessa. Youth B maschile, 3º Alberto Ferrero.