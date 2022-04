Volley A2/F: il Puma a caccia di una storica semifinale Play-off; Alle 20 si gioca la sfida decisiva tra la Lpm Bam Mondovì e la Itas Martignacco

Mondovì e Martignacco in campo (foto Guido Peirone)

La Lpm Bam Mondovì vuole regalarsi la prima semifinale Play-off della propria storia in A2, ma per farlo questa sera dovrà superare in gara-3 dei quarti la Itas Martignacco. Nelle uniche due occasioni in cui il Puma ha partecipato ai play-off, il cammino della Lpm si è fermato nei quarti di finale, con le cocenti eliminazioni contro la Zambelli Orvieto di coach Solforati e lo scorso anno con avversaria l’Olimpia Ravenna di Rebecca Piva.

Questa volta la Lpm vuole scalare un ulteriore gradino e staccare il pass per la semifinale. Di fronte si troverà una Itas che ha la stessa legittima aspettativa delle Pumine. Dopo le prime due gare dei quarti di finale, d’altronde, la situazione tra monregalesi e friulane è di perfetta parità, con una vittoria per parte e con il fattore campo che è saltato in entrambe le occasioni.

Per quanto visto in gara-1 e gara-2 sembra lecito attendersi una sfida aperta a qualsiasi epilogo. Una gara all'insegna del grande equilibrio e che probabilmente andrà dalla parte della squadra che sbaglierà meno e che dimostrerà maggiore pazienza e caparbietà nel voler raggiungere l’obiettivo. La squadra che si aggiudicherà il match di questa sera raggiungerà in semifinale la Banca Valsabbina Millenium Brescia, sconfitta nello spareggio promozione dall’Eurospin Ford Sara Pinerolo.

L’altra semifinale in programma, invece, è già stabilita e vedrà la sfida tra la Cda Talmassons e la Cbf Macerata. Nella squadra di coach Marco Gazzotti resta ancora in dubbio la presenza della statunitense Giovanna Milana, sempre alle prese con un problema al piede. La gara sarà arbitrata dai sig.ri Angelo Santoro e David Kronaj. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.