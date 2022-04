Play-off A2/F: per la Lpm Bam Mondovì è già Pasqua! Le Pumine superano Martignacco 3-1 e volano in semifinale

La Lpm Bam Mondovì si regala la prima semifinale dei Play-off della propria storia. Le Pumine hanno superato la Itas Ceccarelli Martignacco per 3-1 al termine di una gara combattuta e ricca di capovolgimenti di fronte. Protagonista assoluta Veronica Taborelli, autrice di 33 punti. La Itas ha giocato con il cuore, ma non è bastato. Anche questa sera coach Gazzotti ha dovuto fare a meno della statunitense Giovanna Milana. La Lpm Bam Mondovì in semifinale troverà la Banca Valsabbina Millenium Brescia.

PRIMO SET: buon avvio delle pumine, avanti 2-0. Si torna in parità sul 3-3. Si continua a lottare punto a punto. Le friulane si difendono bene e conquistano un break che vale il 9-12. Time-out chiesto da coach Solforati. La Itas continua a mettere in difficoltà la ricezione delle padrone di casa e il distacco tra le due formazioni aumenta. La Lpm mette a segno tre punti consecutivi. Sul 12-14 questa volta è coach Gazzotti a chiamare il time-out. Le friulane tornano a +4. Sul 14-19 arriva la seconda richiesta di time-out da parte di Solforati. Le ospiti continuano a macinare punti. Itas avanti 16-23 e sempre più vicina alla conquista del primo set. Poco dopo arriva l’ace di Mazzoleni che chiude il set sul 17-25.

SECONDO SET: la ripartenza del Martignacco è ottima e la Itas va a condurre 1-4. Le pumine reagiscono e ritrovano prontamente la parità. Le ragazze di Solforati si difendono con maggior ordine e si portano sul 7-5. Nuova parità sull’8-8. Giulia Pascucci esce dal campo per un risentimento muscolare al polpaccio. Le friulane perdono un pò di smalto in attacco e la Lpm ne approfitta per portarsi sul 12-10. Si torna in parità. Nuovo break per la formazione ospite e sul 14-16 coach Solforati non può fare altro che chiamare il time-out. La mossa produce gli effetti sperati visto che le Pumine tornano in campo e piazzano tre punti consecutivi. Sul 17-16 è coach Gazzotti a fermare il gioco. Veronica Taborelli realizza il secondo ace di fila. Il tempo di due azioni e il tecnico della Itas chiama il secondo time-out. Rientra in campo Giulia Pascucci. La Lpm alza il muro e vola sul 23-18. Le ospiti recuperano due punti. Poco dopo arriva il punto che chiude il set sul 25-20.

TERZO SET: Pumine avanti 3-1. Il risultato torna in parità sul 4-4. La Itas realizza un break e va a condurre 7-8. Le pumine reagiscono e realizzano tre punti di fila. Squadre nuovamente in parità sull’11-11. Veronica Taborelli è scatenata e realizza un altro ace. Sul 16-13 coach Gazzotti chiama il time-out. Ace anche per Mila Montani. Nella Itas fa il suo ingresso in campo Chiara Ghibaudo. Sul 19-13 coach Gazzotti è costretto a chiamare il secondo time-out. Le friulane recuperano tre lunghezze e sul 19-16 è l’allenatore Solforati a chiamare il time-out. Ace di Eckl e Itas a soli due punti di distacco. Si sveglia Leah Hardeman che mette a segno due punti. Si arriva sul 23-20. Francesca Trevisan mette a segno il punto che vale quattro set-point per le pumine. Al servizio va Veronica Taborelli, che realizza l’ennesimo ace per il 25-20.

QUARTO SET: si riparte con l’errore al servizio di Leah Hardeman. Qualche imprecisione di troppo nelle pumine e Itas che va a condurre 2-4. Si torna in parità sul 5-5. Nuovo break per le friulane. Squadre sul 9-9. La Lpm si porta sul 13-11 e coach Gazzotti chiama il time-out. Si rientra in campo e il Martignacco prima ritrova la parità e poi il vantaggio. Sul 16-15 la panchina friulana chiama il secondo time-out a disposizione. Si torna in campo e Veronica Taborelli mette a segno un pallonetto che vale il 18-15. Le Pumine si fermano e il parziale torna in equilibrio sul 18-18 coach Solforati chiama il time-out. Martignacco rimette la testa avanti. Taborelli realizza il suo 30 punto della serata e la Lpm si porta sul 21-20. Ace di Mazzoleni e squadre sul 22-22. Le rossoblù restano concentrate e con l'ace di Veronica Taborelli chiudono set e match sul 25-23.

LPM BAM MONDOVI' - ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO 3-1 (17-25 25-20 25-20 25-23) - LPM BAM MONDOVI': Molinaro 6, Taborelli 33, Trevisan 8, Montani 9, Cumino 3, Hardeman 16, Bisconti (L), Pasquino. Non entrate: Ferrarini, Bonifacio. All. Solforati. ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO: Carraro, Pascucci 7, Modestino 2, Rossetto 15, Cortella 19, Mazzoleni 11, Tellone (L), Eckl 5, Zorzetto 1, Barbagallo, Ghibaudo. Non entrate: Sangoi. All. Gazzotti. ARBITRI: Santoro, Kronaj. NOTE - Durata set: 26', 29', 27', 29'; Tot: 111'.

Top scorers: Taborelli V. (33) Cortella S. (19) Hardeman L. (16)

Top servers: Taborelli V. (5) Mazzoleni M. (2) Cortella S. (2)

Top blockers: Molinaro B. (3) Montani M. (3) Cumino M. (2)

PRESTAZIONI TOP 5 DELLA GIORNATA

Top scorers: Taborelli V. (33) Milana G. (24) Taborelli V. (24) Hardeman L. (23) Bolzonetti A. (22)

Top servers: Taborelli V. (5) Bolzonetti A. (3) Cortella S. (2) Mazzoleni M. (2) Cumino M. (2)

Top blockers: Mazzoleni M. (7) Eckl K. (6) Montani M. (5) Trevisan F. (4) Taborelli V. (4)