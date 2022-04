Racconigi Cycling Team, imminente un doppio impegno agonistico sulle strade di Toscana e Veneto

Racconigi (CN), 14 Aprile 2022 - Il lungo week end pasquale prevede un doppio impegno agonistico per il Racconigi Cycling Team. Sabato 16 aprile, vigilia di Pasqua, le atlete di patron Silvio Traversa pedaleranno per la prima volta in stagione sulle strade della Toscana, nell'edizione 2022 di “Pasqualando”, manifestazione riservata alla categoria open voluta dalla Ciclistica San Miniato - Santa Croce sull'Arno A.S.D a Ponte a Egola, piccola frazione del comune di San Miniato, in provincia di Pisa. Il ritrovo è fissato alle ore 8:30 presso il “C.M.C. International”, in via dei Conciatori 60, a Ponte a Egola (PI). 63,800 i chilometri totali di gara, spalmati sulle strade di un circuito completamente pianeggiante di 2200 metri disegnato tra via dei Conciatori, via del Tannino, via della Tecnica, via della Spira, via del Cuoio e via Romano, da ripetere per ben 29 volte. La prova scatterà ufficialmente alle ore 11:00 ed assegnerà anche il titolo di campionessa regionale toscana Under 23.

Lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, nuova sfida nell'edizione numero 47 del “Gran Premio Città di Monselice”, gara open organizzata dall'A.S.D. Monselice nella città in provincia di Padova. 80,500 i chilometri che le ragazze dovranno affrontare, spalmati lungo un circuito di 5750 metri da ripetere 14 volte. Anche in questo caso le strade completamente pianeggianti potranno favorire le passiste veloci. Il ritrovo è fissato per tutti in via Puglia, presso il “Bike Park di Monselice”, alle ore 12:00 in punto, mentre la competizione scatterà due ore più tardi. Per la doppia trasferta il tecnico Roberto De Filippo potrà contare sulle prestazioni delle junior al primo anno di categoria: Irene Cagnazzo, in 'top ten' al “Trofeo Città di Gossolengo - Trofeo Alberto Biondi - Memorial Rino Andrina” di Gossolengo (PC), ed Asia Rabbia, sulle junior secondo anno: Elisa Roccato, Benedetta Brafa, Matilde Ceriello e Camilla Marzanati e sull'under al primo anno Matilde Beltrami.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “PASQUALANDO 2022” A SAN MINIATO - FRAZIONE PONTE A EGOLA (PI):

- Matilde Beltrami (Under I° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior II° Anno, 2 Novembre 2004)

- Irene Cagnazzo (Junior I° Anno, 5 Luglio 2005

- Matilde Ceriello (Junior II° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior II° Anno, 29 Gennaio 2004)

- Asia Rabbia (Junior I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Elisa Roccato (Junior II° Anno, 2 Marzo 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GRAN PREMIO CITTA' DI MONSELICE” A MONSELICE (PD):

