A Cavallermaggiore un murale in ricordo di Valentin Bota, giocatore dei Vikings morto a soli 23 anni

Era morto in un drammatico incidente avvenuto a Cavallermaggiore nella serata di domenica 23 maggio dello scorso anno. Si chiamava Valentin Bota, 23 anni appena.

Nato a Câmpulung Moldovenesc, nel distretto di Suceava in Romania, da molto tempo viveva in provincia di Cuneo. Dopo le medie, aveva frequentato l’istituto superiore del Cnos-FAP di Fossano per poi diventare falegname. Era giocatore di football americano e giocava nella squadra dei Vikings di Cavallermaggiore.



Ed è proprio in suo ricordo che in paese, oggi 15 aprile, è iniziata la realizzazione di un grande murale presso il campo di via Fiume, come scrive il sindaco Davide Sannazzaro su Facebook.

C'è lui, Bota, maglia numero 21. I suoi compagni lo hanno voluto in sua memoria. Verrà ultimato e inaugurato domenica 24 aprile durante la Sagra del Gorgonzola.