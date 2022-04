A Verduno continuano i lavori al palazzo comunale

Un paese attivo ed attento al futuro. A Verduno si sta lavorando su più fronti, come dichiara il sindaco Marta Giovannini: «Tra i vari lavori in corso stiamo terminando la ristrutturazione del palazzo comunale, attendiamo solo più il nulla osta da parte del Ministero dei beni cutlurali per intervenire sulla parte relativa all’efficientamento energetico. Tra i vari appalti stiamo lavorando anche su energia, sicurezza e miglioramento strade, aspetti su cui sono arrivati nuovi fondi pari a 84 mila Euro da investire. Sta proseguendo la pavimentazione di diverse vie del paese e stiamo preparando i vari eventi per i prossimi mesi. Cerchiamo di fare, perché Verduno ha bisogno di una nuova vita economica e di una spinta che possa valorizzare il paese sotto diversi aspetti».