Alba: nella chiesa di San Giovanni una toccante Passione di Cristo in ricordo di don Renzo Costamagna

Emozioni che viaggiano nei secoli, impresse nei testi dedicati all’ultimo giorno di vita di Gesù. Da uno scritto della Confraternita dei Pellegrini di Alba, risalente al XVI secolo, e riscoperto dal compianto don Lorenzo Costamagna, “prete dei poveri” e fondatore del gruppo di volontariato “Pane di San Teobaldo”, il professor Salvatore Curaba, attore e regista, ha messo in scena “Passio”, la rappresentazione teatrale dedicata alla passione di Cristo, svoltasi il 13 aprile nella chiesa di San Giovanni ad Alba, in collaborazione con Gianluca Rovagna, per la consulenza artistica, e con il Borgo San Lorenzo.

Momenti toccanti, commoventi, riflessivi, impreziositi dalla musica e dal canto di Ermanno Pastore e dal gruppo scout Langhe – Roero 1°, che hanno coivolto in un religioso silenzio il numeroso pubblico che ha vissuto una serata costruttiva in questa Settimana Santa che ci porta alla Pasqua.

Erano presenti il parroco del Centro Storico, don Dino Negro, l’assessore Emanuela Bolla ed una delegazione dell’amministrazione comunale albese.