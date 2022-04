Compra nei negozi di Bra e vinci un monopattino elettrico: al via il concorso a premi Ascom

Sono oltre 50 gli esercizi commerciali che hanno già aderito a "Shop and Win", la campagna di raccolta punti promossa dall’Ascom Bra a supporto del commercio di vicinato nella città della Zizzola.



Lanciata oggi anche mediante un punto informativo allestito nella centralissima via Cavour, l’iniziativa prevede un semplice meccanismo di raccolta punti da raccogliere tramite la app "Fidelity Chain", realizzata da Tesisquare di Cherasco e facilmente scaricabile dai principali store digitali.



Sino al prossimo 31 luglio compreso, ogni euro di spesa realizzata nei negozi riconoscibili da apposita vetrofania verrà premiato con l’assegnazione di un punto. I primi concorrenti che raggiungeranno il traguardo di mille punti riceveranno in premio i 10 monopattini elettrici in palio col concorso.



«La pandemia e le difficoltà vissute in questi anni dai nostri settori ci hanno insegnato l’importanza di accompagnare il commercio di vicinato sulla strada della digitalizzazione – spiega il direttore di Ascom Bra, Luigi Barbero –. In un anno abbiamo messo a disposizione numerosi strumenti innovativi, come la webapp Tutaca per la consegna a domicilio, ShopCall per la vendita in videochiamata e marketplace locali di promozione delle nostre attività. Abbiamo investito molte risorse e continueremo a farlo, cercando collaborazioni e partnership di alto profilo, come quella con TesiSquare per l’applicazione Fidelity Chain, al centro del concorso a premi lanciato oggi nella nostra città».