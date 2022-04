Cuneo presenta il piano strategico dello sport: "Grande sfida, si lavora in rete"

L'obiettivo della survey - sin da quando al gruppo SG plus è stato richiesto di realizzarla dall'amministrazione comunale di Cuneo - è chiaro: sfruttare il periodo di stop del Covid per analizzare lo stato dell’arte e i bisogni del mondo sportivo cittadino, nell'ottica di superare l'ottica delle discipline sportive come realtà "a compartimenti stagni" e rendere la programmazione generale il più possibile strutturata e strategica.



Farlo concretamente significa dare forma a un piano strategico dello sport. Piano che è stato presentato nella serata di ieri (giovedì 14 aprile) alla VI^ commissione consiliare dall'assessore Cristina Clerico e da Roberto Lamborghini di SG plus.



"Il Covid non ha cancellato lo sport, se ne fa più di prima. Ma come attività libera"

"Il mondo sportivo e i giovani con cui esso dialoga hanno subito le principali conseguenze negative della pandemia - ha detto Lamborghini - : serve creare un dialogo sempre più forte tra ente pubblico e società sportive per programmare il futuro e ricostruire quel che abbiamo perso, ampliandolo e migliorandolo".



Secondo la survey - che nel 2020 ha prodotto un totale di 1.000 questionari e una successiva analisi dell'impiantistica sportiva cittadina, oltre a diversi incontri di confronto e formazione con le realtà sportive del territorio - gli intervistati hanno sottolineato la necessità di una più ampia disponibilità di aree attrezzate per lo sport diffuso, di maggiori occasioni di promozione sportiva e di una maggiore connessione fra sport e sostenibilità: "I giovani di Cuneo continuano a fare sport e, anzi, lo fanno più di prima ma principalmente come attività libera - ha detto Lamborghini - . Sono calati, invece, gli iscritti alle società sportive".



Sono indubbiamente lo stadio Paschiero e il Palazzetto dello Sport i due impianti sportivi principali della città. Su cui si sono svolte analisi profonde che hanno reso chiaramente necessario un forte intervento dell’amministrazione comunale: "Il fatto che il palazzetto sia gestito direttamente dal Comune è una specie di unicum in Italia - ha detto ancora Lamborghini - ; le società sportive devono comunque essere accompagnate in una presa di coscienza di ruolo e potenzialità, smarcandosi anche economicamente da questo stretto legame con il Comune".



"Lo sviluppo del piano strategico dello sport è il passaggio conclusivo del percorso, un documento che verrà lasciato alla futura amministrazione comunale e che contiene linee guida concrete e centrate su cui programmare concretamente gli interventi sull'universo sportivo cuneese - ha concluso, ricordando e ringraziando il Comune e le associazioni sportive per la grande disponibilità dimostrata - . L'ottica, necessariamente di medio-lungo periodo, è quella di far crescere questo mondo portandolo a sviluppare nuove skills, competenze e abitudini e allo stesso tempo programmare congiuntamente politiche trasversali che migliorino il benessere del territorio e dei suoi abitanti".



Rimodulare il rapporto tra città e sport: una sfida per tutti

Generalmente favorevoli i pareri dei consiglieri intervenuti nel successivo dibattito.



"Che lo sport possa diventare veicolo per relazioni umane è sicuramente una realtà, ed è l'obiettivo da raggiungere", ha sottolineato Ugo Sturlese. Sostenuto da Maria Luisa Martello: "Ritengo che lo sport crei davvero benessere per la persona, inteso non in senso sanitario ma a tutto tondo - ha detto - : modifica e consolida, anche il carattere dei giovani insegnando loro il rispetto delle regole. Condivido in pieno, anche, la sollecitazione alle società sportive e l’importanza della formazione a loro dedicata".



Più che soddisfatti dalla presentazione anche Carmelo Noto e Tiziana Revelli. "Mi piace pensare che questo lavoro fotografi la situazione ma che non sia la fine di una sfida quanto piuttosto il suo inizio - ha detto il primo - . E si tratta di una sfida ramificata, che riguarda l’amministrazione comunale che verrà e tutte le società sportive cittadine". "Sottolineo l’assoluto valore di quella che è la trasmissione di valori dello sport attraverso le realtà delle associazioni sportive, che vanno anche incontro alle famiglie in più di un senso mettendo in campo gli sforzi principalmente di appassionati e volontari" ha aggiunto Revelli.



"Quella stabilita con il lavoro fatto dall'ufficio e da SG plus è una visione dello sport decisamente più contemporanea rispetto a quella pre-Covid - ha detto l'assessore Clerico nei suoi interventi, prima e dopo il dibattito - . Lo sport è un meccanismo che sviluppa e facilita la salute e il senso di benessere generale della popolazione, creando le basi per migliorare alcune politiche territoriali sia nel senso della comunicazione, anche turistica, sia in senso sociale, d’inclusione e collegamento con le realtà del territorio stesso".



"Il timore che le ricadute economiche della pandemia potessero far ridurre l'attrattiva dell'attività sportiva nei confronti delle famiglie c'era, non lo nego - ha aggiunto - , ed è la ragione per cui i 'voucher sport', con una voce di bilancio dedicata da 100.000 euro, sono stati tra i primi interventi a sostegno. Ma secondo i dati raccolti sul territorio questa criticità non si è mai dimostrata preponderante. La domanda diventa quindi: i cuneesi che non praticano sport, a fronte anche di una misura di questo tipo, perché non lo praticano? Domanda che si amplia anche all'esperienza del 'tempo estate', che vede iscritti che poi non praticano attività sportiva durante il resto dell'anno. Uno degli obiettivi che dobbiamo porci, assieme alle associazioni sportive, è la loro fidelizzazione".