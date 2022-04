L'attrice fossanese Elisa Muriale nel cda di Atl: "Una sopresa anche per me. Ne sono orgogliosa e onorata"

Elisa Muriale in un frame del video di ATL girato per promuovere Saluzzo

Modella, presentatrice, attrice. Elisa Muriale, nata a Fossano, 26 anni - 27 entro l'anno, fa notare - ieri sera è stata eletta nel consiglio di amministrazione dell'Atl del Cuneese.

"E' stata una sorpresa anche per me - commenta al nostro giornale –. Sono orgogliosa e onorata di questa carica, che porterò avanti con impegno e serietà, ma anche in modo sereno. Punto a fare del mio meglio e a dare il mio contributo. Entrerò in punta di piedi, consapevole di essere la più giovane e di avere tanto da imparare. E' una nuova sfida, che considero un'occasione e una responsabilità".

Il rinnovo del Cda, che ha durata triennale, ha visto la riconferma di Mauro Bernardi alla presidenza. Con lui in squadra Gabriella Giordano, Rocco Pulitanò e, appunto, Elisa Muriale. La Regione Piemonte ha designato quale proprio rappresentante in consiglio Paolo Bruno.

All'indomani dell'assemblea non mancano però le polemiche per la nomina della giovane promessa dello spettacolo. In particolare, senza che il suo nome venga fatto in modo esplicito, si riferisce a lei il Partito Democratico provinciale che, attraverso una nota, evidenzia come "c’è chi preferisce l’appartenenza invece della competenza, con donne capaci e preparate (l'assessore del Comune di Saluzzo Alida Anelli, ndr) sacrificate sull’altare di una parità di genere che è più che altro un escamotage per i giochetti torinesi e romani di certi partiti".

E anche qui il riferimento non è esplicito. Ma chiama in causa il senatore Giorgio Maria Bergesio, fossanese come la Muriale. Sarebbe lui ad aver "piazzato" la giovane promessa dello spettacolo.

"Non sapevo di queste polemiche, ma non mi interessano - replica l'interessata –. Non mi curo dei pregiudizi. Non penso di valere meno di altri e lo dimostrerò coi fatti. Vivo a Roma da un anno, qui sto studiando e facendo molte esperienze, che potrò investire anche per la mia terra. Ieri sera non ero presente quando sono stata nominata, ma torno in Piemonte tutti i mesi e col volo Cuneo-Roma ora sarà ancora più facile. Ho preso questo incarico seriamente e ho già annullato degli impegni proprio per questo. Ho già fatto tante cose e tante ne farò. In Atl sarò la voce dei giovani, ho già molte idee per eventi e iniziative rivolte proprio a loro".