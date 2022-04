Alba, con la nuova raccolta 1.000 tonnellate in meno di rifiuti e risparmi per 400mila euro l’anno

Base di partenza dal 65% al 67%, con obiettivo prefissato a risparmiare circa 1.000 tonnellate di rifiuti, pari a 400mila euro di valore, cifra da utilizzare ad esempio per i servizi alla città o per l’ulteriore riduzione della Tari, tariffa che già attualmente, pro capite, è la metà rispetto alla media della provincia di Cuneo.

Stiamo parlando della situazione della raccolta differenziata nella città di Alba dove, dal 1 luglio, scatterà il nuovo metodo di conferire i rifiuti indifferenziati nei cassonetti.



L’assessore all’ambiente Marco Marcarino ci spiega come sta andando la fase di avvicinamento, e dichiara: «La situazione sta procedendo bene sia sotto il punto di vista della comunicazione che dal punto di vista logistico. Come Comune continuiamo, con cadenza settimanale, ad incontrare i concittadini quartiere per quartiere, anche grazie alla collaborazione con i vari comitati. Queste riunioni sono molto importanti perché servono a capire bene come sarà la nuova raccolta indifferenziata».



Semplice e efficace, questo è il “modus operandi” su cui si basa la nuova raccolta che partirà il 1 luglio, e sulla quale l’assessore continua: «A livello logistico stiamo consegnando agli albesi il “sacco dedicato” codificato sia per le utenze domestiche che per quelle aziendali, che dovrà essere utilizzato al posto del consueto sacco nero. Fino al 30 giugno si potranno ritirare presso l’ecosportello di via Vivaro 2 ad Alba o presentandosi direttamente e mettendosi in coda in base al numero di assegnazione, o prenotando sul sito di Verdegufo (clicca qui), ogni giorno.



Il servizio è già attivo dal 1 aprile e devo dire che finora tutto procede bene. I cittadini non trovano difficoltà a prenotare online, e sono interessati e fanno domande agli addetti dell’ecosportello: un dialogo costruttivo che sta creando le giuste premesse per partire nel migliore dei modi a luglio».



A questa fase di avvicinamento, da luglio ci sarà un periodo di adattamento: «Ci sarà un periodo di controllo mirato a correggere eventuali errori, e dopo, soprattutto su chi fa molta quantità di rifiuti, si farà molta attenzione e le eventuali sanzioni non mancheranno. Lo dico non per spaventare ma per far capire che più raccogliamo bene, meglio differenziamo ed abbattiamo i costi».



La fase di sensibilizzazione continua: dopo Pasqua agli abitanti di Alba verrà inviato materiale cartaceo con le indicazioni su come fare bene la raccolta differenziata, in base ai rifiuti da riciclare. Marco Marcarino precisa ancora: «Alcune note importanti riguardano la fornitura. Per le aziende il sacco è più grande e ne vengono dati, a livello numerico, in base al codice ateco ed all’attività svolta. Al cliente domestico vengono dati i sacchetti in base ai componenti del nucleo familiare.

Una volta terminati verranno consegnati sacchi supplementari a risme di 15, fino alla nuova consegna annuale generale. Per chi ha bambini fino ai tre anni o per chi ha problemi di incontinenza per ragioni di salute, avrà un bonus di sacchetti in più»

.

Ci sono anche novità sulla raccolta: i prodotti RAE (televisori, elettrodomestici, telefonini, computer…), si possono consegnare in discarica o riportare dove sono stati acquistati. Il commerciante ha l’obbligo di Legge di ritirarli e smaltirli, anche perché la quota di smaltimento viene pagata nel prezzo del prodotto dall’acquirente.



Presto Alba sarà dotata anche di cassonetti dove riciclare le latte e le lattine: una soluzione che verrà posta in punti strategici della città, così da poter dare un’opzione in più alle persone che ora o possono recarsi alla discarica di Alba, oppure utilizzare poi il nuovo sacchetto dedicato. Dulcis in fundo: la raccolta del vetro porta a porta nel centro storico sta procedendo bene.