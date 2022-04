Per l'Alba Shuttle di badminton un inizio 2022 ricco di soddisfazioni tra medaglie e convocazioni in Nazionale

La stagione dell’Alba Shuttle di Badminton è in pieno svolgimento e già diverse soddisfazioni sono arrivate dagli atleti della compagine albese.

Nei mesi scorsi la società ha partecipato ai tornei “Superseries” di Bolzano e di Malles (BZ) riportando ottimi piazzamenti grazie ai giovani Ilaria Fornaciari, Pietro Capetta e Giuseppe Monchiero e al tecnico/ allenatore Faizan Aslam.

Organizzatrice insieme al comune di Canale domenica 3 aprile del “Challenge” riservato alla categoria Master, Alba Shuttle ha conquistato quattro medaglie con Antonella Favaro, Ezio Bossati, Antonio de Pasquale e Gianluca Capetta. Al raduno hanno partecipato giocatori di alto livello e campioni italiani, dando vita a partite spettacolari molto apprezzate dal pubblico.

Domenica 10 aprile la compagine albese ha conseguito il passaggio dalla serie C alla categoria superiore, con la meritata vittoria sul CUS Torino Badminton. Coinvolti nel successo i giocatori Jakub Boero e Giuseppe Monchiero (Juniores), Giulia Marengo, Sofia Protto e Pietro Capetta (Under 17) e Ilaria Fornaciari (Under 15). Nell’occasione la società è stata riconosciuta dalla Federazione “Club d’Eccellenza” per le caratteristiche organizzative, per le qualifiche dello staff tecnico e per i suoi programmi.

Nel contempo a fine marzo si sono svolti ad Alba i campionati provinciali studenteschi a cui hanno partecipato ben 170 studenti.

Nei tornei a squadre, per le scuole medie accede alla fase regionale la squadra Bra1, mentre per le superiori hanno prevalso nelle categorie allievi l’ISS Umberto I° e nelle allieve il Liceo Scientifico “Cocito”. Nei tornei individuali vittoria nella Juniores femminile di Mulassano Giulia, Liceo “Vasco Beccaria Govone” di Mondovì, che si qualifica con Barbacetto Aurora Liceo “G. Baruffi” di Ceva. Albesi invece i finalisti Juniores maschili, primo Monchiero Giuseppe e Secondo Boero Jakub entrambi del Liceo “Cocito”.

In ultimo si ricorda che ben 4 giovani atleti Alba Shuttle partecipano ai raduni condotti dallo staff della Nazionale a Novi Ligure: sono Giuseppe Monchiero, Ilaria Fornaciari, Pietro Capetta e Sofia Protto.