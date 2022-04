Rocco Pulitanò: "Ridate il parco giochi ai bambini di via San Bernardo!"

In questo periodo in cui stiamo cercando di lasciarci alle spalle la pandemia, si parla sempre più spesso della necessità di una nuova socialità, nuove forme di aggregazione, e di “uscire” all’area aperta per dimenticare più in fretta i giorni di lockdown.

Discorso che vale soprattutto per i ragazzi e i bambini, che ne hanno più bisogno degli adulti, per nuovi passi verso la normalità.

Ben vengano, quindi, i luoghi di aggregazione anche per i più piccoli, come i parchi giochi. Ma questa logica sembra non funzionare a Mondovì.

"Nei giorni scorsi – dice Rocco Pulitanò, responsabile Enti locali per Fratelli d’Italia, monregalese – ho ricevuto una segnalazione da parte di alcune famiglie residenti in Borgo Ferrone. Mi avvertivano che l’area giochi che si trova in via San Bernardo, nei pressi della ex-Caserma dei vigili del fuoco, era stata completamente smantellata da un giorno all’altro, e senza alcun avvertimento.

Effettuato il sopralluogo sul posto, effettivamente tutta l’attrezzatura ed i giochi erano spariti. E con loro, ovviamente, i bambini e le loro famiglie, si sono visti privare del loro piccolo spazio di socialità e di svago se pur ammalorati venivano usati".

"Una situazione inaccettabile – prosegue Pulitanò – alla quale ci auguriamo che venga rapidamente posto rimedio. L’Amministrazione comunale provveda al più presto al ripristino dell’area giochi in via San Bernardo arricchendola di altri giochi, ed in futuro cerchi di dimostrare maggiore sensibilità sul tema!".