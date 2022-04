Coldiretti: a Bra Pasquetta con gusto e fattoria in città

La Fiera di Pasquetta a Bra si prepara a portare la campagna in città con le eccellenze agroalimentari firmate Coldiretti Campagna Amica e i laboratori didattici per i più piccoli.

Per tutta la giornata di Pasquetta, nel cuore di piazza Giolitti i produttori agricoli di Campagna Amica, provenienti da ogni angolo della Granda oltre che dall’Astigiano, proporranno una variegata gamma di specialità locali dal gusto e dal sapore unici, come salumi, vino, composte, prodotti sott’olio e sott’aceto, confetture, frutta essiccata, succhi, miele, nocciole, lumache, oltre a cosmetici a base di lumache.

In più, le fattorie didattiche Coldiretti del progetto Educazione alla Campagna Amica porteranno la campagna in città con curiosi laboratori pensati per le famiglie. I bambini potranno conoscere da vicino il mondo delle api e del miele e impareranno a prendersi cura di un orto.

Nel corso della mattinata di lunedì, sempre in piazza Giolitti, andrà in scena la 146esima edizione della Fiera zootecnica, a cui parteciperanno anche gli allevatori Coldiretti con i loro capi di razza bovina Piemontese.

“Siamo felici di essere alla Fiera di Pasquetta – commenta Luca Truzzi, Segretario Coldiretti di Bra – un’occasione di incontro e dialogo tra consumatori e produttori che porteranno in città uno spaccato importante di agricoltura piemontese, ma anche un’opportunità per i consumatori di domani di scoprire l’origine dei prodotti che arrivano in tavola, la stagionalità, l’importanza del rispetto per l’ambiente e il territorio”.