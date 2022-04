Bra, 40enne pregiudicato circolava nonostante la patente revocata da oltre un anno

Continua senza sosta l’attività della Polizia Locale braidese in tutti gli ambiti di competenza, tra cui il controllo sulla circolazione stradale per prevenire e reprimere le più gravi violazioni alle norme del Codice della Strada, come la circolazione di veicoli non assicurati o la guida senza patente o sotto l’effetto dell’alcool.



Nei giorni scorsi, durante un controllo, una pattuglia del Comando di via Moffa di Lisio intimava l’alt a una Fiat Panda: dalle verifiche effettuate è emerso che il conducente, un 40enne pregiudicato della zona sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale, circolava sebbene la propria patente di guida gli fosse stata revocata lo scorso anno.



Al soggetto è stata comminata la contravvenzione prevista dal Codice della Strada, con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.