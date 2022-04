Caraglio piange 'Gigi' Abbà, ex consigliere e segretario della Democrazia Cristiana

Si è spento poco dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 15 aprile, all’ospedale Santa Croce di Cuneo, Pier Luigi detto “Gigi” Abbà di Caraglio, a seguito di un’incidente in frazione Vallera, località dove portava avanti insieme al nipote l’azienda agricola.



Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L’uomo sarebbe stato investito da un’auto mentre stava rincasando per la pausa pranzo intorno a mezzogiorno di ieri. Dopo una degenza di mezza giornata presso il nosocomio cuneese l’uomo è spirato questa notte.



Classe 1939, è stato titolare di una ditta di autotrasporti e poi commerciante di ortaggi e prodotti agricoli, personaggio molto conosciuto nel caragliese, città in cui è stato consigliere dal 1965 al 1970 quando sindaco era Luigi Cornelio, Abbà fu anche segretario locale della Democrazia Cristiana. Membro di spicco della Pro Loco cittadina fu tra i fondatori del Calcio Caraglio della podistica caragliese, fece parte della Fidal provinciale.



“Una morte improvvisa, che non ci aspettavamo - commenta il primo cittadino di Caraglio Paola Falco - Gigi era una persona disponibile e molto collaborativa. Si impegnava nel suo lavoro e per la comunità. Una persona che mancherà a Caraglio”.



Non sono state ancora rese note le date dei funerali, si attende il nullaosta.