Impegno triennale per Raspini spa come main partner del Wes world e-bike Series

Raspini S.p.A. rinnova la scelta di essere Main Partner del WES World E-Bike Series, che prenderà il via il 23- 24 aprile 2022 da Monaco (Montecarlo) per gli anni 2022/2024.

WES è la prima competizione ufficiale riservata alle Mountain Bike Elettriche, nata nel 2019 nel Principato di Monaco, seguita e apprezzata a livello internazionale da atleti e amanti dell’e-Bike.

Essere a fianco del WES World E-Bike Series per i prossimi tre anni dimostra quanto l’azienda creda in questo progetto innovativo che guarda al futuro. Raspini condivide con Wes valori essenziali quali benessere, natura e sostenibilità, che mettono in primo il piacere di vivere lo sport all’aperto, rispettando l’ambiente.

Raspini ha iniziato ad essere presente nella Coppa del Mondo di E-Mountain Bike UCI nella scorsa stagione, come partner di serie e sponsor del team. Per rafforzare il legame tra brand ed evento, in questa stagione, assegnerà un premio speciale 2022: la Pole Position Powered by Raspini.

Il nuovo premio sarà assegnato all'Atleta Uomo e Donna che farà segnare il miglior tempo durante la Qualirace, il giro di prova cronometrato che determina la griglia di partenza ad ogni gara. Gli Atleti che a fine stagione avranno registrato il maggior numero di giri veloci riceveranno un ulteriore e interessante premio.

Anche quest’anno sarà utilizzato #MERENDATIME, come hashtag all'interno delle comunicazioni nei diversi canali, hashtag che richiama l'attenzione sull'importanza della nutrizione nell’ambito dello sport competitivo.

Raspini S.p.A schiererà inoltre una squadra brandizzata che vestirà i colori aziendali in tutte le gare della manifestazione.

CALENDARIO:

1. MONACO (P.ty) & PEILLE 22-23 APRILE

2. In definizione 11-12 GIUGNO

3. In definizione 09-10 LUGLIO

4. FRANCIA, CHARADE/CLERMONT-FERRAND 23-24 LUGLIO

5. BELGIO, SPA-FRANCORCHAMPS 03-04 SETTEMBRE

6. SPAGNA, COSTA BRAVA-GIRONA SEA OTTER EUROPE 23-24 SETTEMBRE

7. SPAGNA, BARCELLONA 08-09 OTTOBRE

8. IN DEFINIZIONE 15-16 OTTOBRE

Raspini S.p.A

Fondata nel 1946 da Elsa e Ilario Raspini e tutt’ora con forte presenza familiare, Raspini S.p.A. è azienda leader nel settore salumi e insaccati. Legata al territorio e alle lavorazioni tradizionali, ha però una visione ampia e lungimirante del mercato con una forte vocazione all’innovazione. È conosciuta e apprezzata in Italia e all’estero per le sue produzioni di altissima qualità.

Azienda versatile e dinamica, è da sempre attenta sostenitrice di attività e manifestazioni sportive, apprezzandone i valori etici e morali, il legame e le ricadute positive in ambito territoriale.

Determinazione, impegno, spirito di sacrificio e ricerca del miglior risultato senza scorciatoie, sono valori fondanti e imprescindibili che hanno accompagnato i 75 anni di vita di Raspini S.p.A., gli stessi che animano gli atleti e le squadre che l’azienda appoggia e sostiene.

L’approccio e l’importante sostegno al WES World E-Bike Series aggiunge un ulteriore valore a quelli già declinati: il rispetto e l’attenzione per l’ambiente, ambito in cui l’azienda si sta impegnando, in modo determinato, e su più fronti.

WES World E-Bike Series

WES World E-Bike Series nasce nel Principato di Monaco, nel 2019 con l’obiettivo di organizzare e promuovere la prima competizione ufficiale riservata alle Mountain Bike Elettriche. L’anno successivo, il campionato riceve la titolazione esclusiva di prima Coppa del Mondo UCI E-Mountain Bike di sempre (UCI E-Mountain Bike Cross-Country World Cup). Per la prima volta nella storia del ciclismo mondiale, infatti, gare di E-Mountain Bike consentono agli Atleti che vi partecipano di fare punti utili alla qualifica per i Campionati del Mondo UCI (UCI World Championship) e battersi per l’ambita maglia iridata.

A fianco agli atleti di massimo livello, WES vuole avvicinare amatori e principianti con la Ride WES, pedalata amatoriale guidata da piloti professionisti, per diffondere la conoscenza di questo sport in enorme espansione.

Networking internazionale, incontri e workshop vengono organizzati da WES insieme ai Promotori Locali, alle Istituzioni e al settore dell’elettrico per discutere opzioni di mobilità sostenibile, di cicloturismo e il ruolo chiave che la E-Bike occupa in quest’epoca.

Il concetto da cui nasce WES va oltre lo sport e vuole offrire al settore del ciclismo, del turismo verde e dell’elettrico in generale, un nuovo format e una nuova piattaforma 100% elettrica.