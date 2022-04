Quando l’adrenalina è più forte della disabilità: il sogno americano di Lorenzo Lodola parte da Beinette

“Queste sono giornate piene di impegni: tra poco avrò l’esame di maturità e poi tre gare molto impegnative, ma le difficoltà e i sacrifici non mi spaventano. La concentrazione è alta e la voglia di vincere tutte queste sfide è al massimo”.

È con l’entusiasmo che lo contraddistingue che Lorenzo Lodola, 18 anni di Pinerolo, racconta i suoi prossimi appuntamenti: quello scolastico - tipico per un ragazzo della sua età - e quelli agonistici che per lui sono anche - o forse soprattutto - una sfida concreta e positiva a quel maledetto destino che in una bella giornata di sole e di sport, ha voluto metterlo alla prova. Una prova dura che Lorenzo sta vincendo con grande forza ed il sorriso sulle labbra.

“Mi piace pensare - spiega - di aver avuto una seconda possibilità, che non voglio certo sprecare”.

In questa semplice frase c’é tutta la filosofia di un ragazzo che a 18 anni appena compiuti ha dovuto riformulare la sua esistenza, dopo un incidente in bici enduro in Svizzera nell’agosto del 2020, che lo ha reso paraplegico.

Lorenzo - da sempre amante dello sport - praticava ciclismo a livello agonistico nelle specialità Enduro e downhill ma la caduta durante una escursione enduristica, sconvolge la sua quotidianità: rimane paralizzato dal costato in giù. Con lucidità Lorenzo manda con il cellulare la sua posizione ma recuperarlo e soccorrerlo in quelle zone montane non è stato facile. Dopo la corsa in ospedale a Losanna lunghi mesi di riabilitazione al Cto di Torino, nell'unita' spinale. E poi, passo dopo passo, la risalita verso una vita diversa, certo, ma ricca di traguardi raggiunti e superati.

“Non è stato facile - racconta Lorenzo Lodola - ma con l’aiuto della mia famiglia ho ricostruito intorno a me una quotidianità diversa ma non per questo meno impegnativa”.

Per gli appuntamenti sportivi, Lorenzo ha scelto come sua base di allenamento Beinette, dove può anche contare sul sostegno di Nicola Dutto, conosciuto in tutto il mondo, per essere stato il primo motociclista disabile a gareggiare con gli “altri”, i normodotati, nella mitica Dakar e in altre gare ufficiali internazionali.

Lorenzo si allena e gareggia con un quad modificato, con acceleratore e freni a manubrio.

“La prima gara - dice Lorenzo - è la Baja Aragón a Teruel, in Spagna a fine luglio e poi ad agosto, altre due competizioni in America”.

Lorenzo può contare anche su un importante sostegno economico: “Il mio sponsor principale è VarGroup - spiega l’atleta - sono stati i primi a credere in me e a sostenermi in questo percorso. Mi supportano anche Ariete e Acerbis, 2 marchi italiani di abbigliamento e attrezzatura per il motociclismo offroad”.