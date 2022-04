Capelli fragili e danneggiati, come rimediare

Pioggia, vento e umidità d'inverno rendono i capelli fragili e sfibrati. Con l'arrivo della stagione estiva, tuttavia, altri fattori come salsedine, cloro, raggi UV possono danneggiare la chioma che tende a perdere la sua lucentezza. I capelli si spezzano facilmente, sono spenti e necessitano perciò di cure, nutrimento e idratazione. Il mercato haircare propone molti prodotti per la ricostruzione dei capelli che possono rivelarsi degli ottimi alleati per il benessere quotidiano della nostra chioma.

Lo stress, gli agenti atmosferici e l'utilizzo di prodotti chimici non adatti alla salute del capello, nel tempo provocano danni a cui, però, si può porre rimedio scegliendo ciò che fa al caso nostro. Per cominciare si può optare per uno shampoo e balsamo con azione riparatrice, oppure scegliere un'ottima maschera ristrutturante da associare a entrambi i prodotti. Per un trattamento completo dedicato alla cura del capello sono disponibili anche lo spray bifasico e il fluido ad azione protettiva. Se invece si ha bisogno di un intervento intensivo perché la chioma torni alla lucentezza originaria, è meglio scegliere un kit completo compreso di fiale a base di cheratina: l'utilizzo di questa tipologia di prodotti per la ricostruzione dei capelli aiuterà a ristrutturare la fibra dalla radice con un effetto rigenerante.

Cheratina, tè verde, bacche di Goji: elisir per i capelli danneggiati

Ma veniamo agli ingredienti più efficaci, ovvero i veri amici dei capelli danneggiati. A prescindere dal tipo di capelli, lisci, ricci, decolorati, ci sono in natura sostanze dalle proprietà benefiche per il benessere di un capello che ha perso ormai fibra e vigore. I migliori prodotti dedicati alla ricostruzione contengono cheratina, tè verde, o ancora, bacche di Goji.

L'azione ristrutturante della cheratina

La cheratina si trova naturalmente nei nostri capelli ma anche nelle unghie e nella pelle. Con il tempo, però, la sua concentrazione tende a diminuire. Si tratta di una sostanza capace di apportare nutrimento al capello impoverito perché lo ristruttura e allo stesso tempo ripara le parti danneggiate. Le fiale a base di cheratina, infatti, ricoprono il capello con uno strato protettivo rendendolo quindi più forte e meno sensibile alle aggressioni esterne.

T è verde contro la caduta dei capelli

Ricco di vitamine, flavonoidi, oligo elementi e catechine, il tè verde ha un'azione antiossidante. Le catechine, in particolare, presenti in questa sostanza antica aiutano a bloccare la caduta dei capelli. Il tè verde ha anche un'azione ristrutturante e aiuta a contrastare la secchezza della cute.

Energia e luminosità con le bacche di Goji

Già utilizzate in cucina per le loro note proprietà nutrienti, le bacche di Goji sono un elisir anche per i capelli indeboliti che hanno perso tono ed elasticità. Grazie all'alto contenuto di vitamina A, l'estratto dona benessere capillare. I capelli sono più forti e riacquistano luminosità anche per l'apporto delle vitamine C, E, e dei sali minerali di cui sono ricche. Tra i prodotti per la ristrutturazione dei capelli quelli a base di bacche di Goji sono molto indicati per favorire la crescita e bloccare la caduta. Inoltre, questo frutto difende la chioma dall'inquinamento e dai raggi UV del sole.