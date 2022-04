Come riparare riparare la porta del garage?

Come riparare la porta del garage? Il garage nella maggior parte dei casi serve per tenere al sicuro auto e moto, ma spesso capita che all'interno vengano custoditi anche altri elementi come ad esempio attrezzature per lo sport ed il tempo libero, così come alimenti di vario genere. La struttura ovviamente per poter garantire quanto sopra, deve essere dotata di una porta disponibile sia a saracinesca avvolgibile che di tipo basculante. In riferimento a quest'ultima, vediamo come ripararla con il fai da te se presenta anomalie in fase di chiusura e apertura oppure danni strutturali.

Le caratteristiche della porta basculante del garage

Tra i tanti modelli di porte per garage quello che va per la maggiore è della tipologia basculante. Nello specifico si tratta di un corpo unico che permette di avere a disposizione uno spazio maggiore specie se l'ingresso è piuttosto ristretto. Optare per questa porta significa quindi ottimizzare lo spazio a disposizione, senza contare che è possibile aprirla e chiuderla sia a mano che elettricamente. In entrambi i casi si possono tuttavia verificare dei guasti, per cui la riparazione di basculanti garage diventa più che necessaria. Per questo motivo prima di eseguire qualsiasi intervento, vale la pena analizzare i guasti più comuni che caratterizzano la porta in oggetto.

Quali sono i guasti più comuni di una porta basculante?

Le porte per garage della tipologia basculante generalmente sono strutturate in modo solido e soprattutto si rivelano compatte e facili da gestire. Tuttavia la mancanza di manutenzione e alcuni guasti possono comprometterne il corretto funzionamento. Per fare alcuni esempi, una porta basculante può bloccarsi all'improvviso a seguito di un guasto circoscritto al supporto preposto al sollevamento, oppure a causa del danneggiamento parziale o totale del telaio di cui la struttura si compone. Ovviamente gli inconvenienti possono amplificarsi se la porta viene comandata elettricamente. Infatti, in questi casi spesso le fotocellule presenti potrebbero causarne una chiusura involontaria e ciò è dovuto ad un non corretto allineamento dei sensori stessi. Infine va aggiunto che un altro guasto molto comune che riguarda questa tipologia di porta per garage, potrebbe interessare i rulli e altre parti indispensabili per il suo sollevamento.

Come riparare la porta basculante del garage

Le porte basculanti del garage sono strutturate in modo tale che l'apertura e la chiusura risultino agevoli, e ciò avviene grazie ad alcuni semplici quanto funzionali componenti. Nel momento in cui questi ultimi risultano danneggiati è necessario sostituirli. La riparazione potrebbe quindi consistere nella sostituzione dei cavi collegati al contrappeso. In questo caso la prima operazione da fare è di smontare il cassonetto laterale in cui il cavo stesso è ubicato e collegato ad un contrappeso. Seguendo attentamente il percorso si nota poi che il cavo passa attraverso delle carrucole collegate sulla parte alta della porta basculante, per poi riscendere nel cassonetto dove ci sono altre carrucole corredate di un gancio di sicurezza. Quest'ultimo nello specifico previene chiusure accidentali della porta nel caso in cui il cavo dovesse spezzarsi all'improvviso. Se l'inconveniente è proprio questo, allora la sostituzione è più che necessaria. Per eseguire l'operazione è dunque fondamentale attenersi a pochi ma importanti passaggi. Innanzitutto bisogna acquistare in un negozio specializzato oppure online il cavo d'acciaio della giusta lunghezza e anche dei morsetti che hanno uno scopo ben preciso, ossia quello di tenere ben fermo l'occhiello in cui va agganciato il contrappeso. Una volta che il cavo danneggiato è stato estratto, si può sostituire con quello nuovo facendolo passare sia sulle carrucole posizionate nella parte alta della porta che all'interno del cassonetto laterale. Fatto ciò, si provvede poi a creare il suddetto occhiello in modo che permetta di agganciarvi il contrappeso. A questo punto prima di riposizionare il cassonetto nella sua calettatura, vale la pena fare un collaudo per verificare se la riparazione è andata a buon fine.