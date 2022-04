Parassiti interni del cane, come riconoscere i sintomi?

I nostri amici a quattro zampe non sono, purtroppo, indenni da tutti i parassiti e le patologie che possono colpire loro nel corso della vita. I parassiti interni sono molto difficili da intercettare e trattare, soprattutto alcuni come la Filaria o la Leishmania. Prevenire e curare i parassiti interni del cane è molto importante, non solo per eliminarli ma anche per salvare la vita all’amico a quattro zampe.

Quali sono i parassiti interni e come attaccano l’amico a quattro zampe?

Parassiti interni, quali sono?

Ci sono tantissimi parassiti interni e tra i più frequenti ci sono quelli che infestano l’intestino del cane. Ovviamente bisogna fare alcune distinzioni perché possono essere Protozoi – Cestodi e Nematodi:

coccidi I primi sono invisibili ad occhio nudo essendo unicellulari (– giardia)

I secondi e i terzi sono dei veri e propri vermi quindi più che riconoscibili. Da una parte ci sono i vermi tondi e poi gli altri che sono piatti con dimensioni che possono essere visibili perché all’interno delle feci del cane.

Parassiti intestinali, come avviene il contagio?

Come dice il nome stesso, questi parassiti vivono internamente nell’intestino e nel tratto gastrointerico del cane. Le uova vengono espulse dai cani e la diffusione avviene in maniera rapida: non raccogliere le feci degli animali significa lasciare che le contaminazioni vadano avanti indisturbate.

Sono dei luoghi, inoltre, che non vengono frequentati solo da cani ma anche bambini e anziani. Le contaminazioni possono essere ribaltate anche su di loro, per questo motivo è bene rimuovere sempre le feci dell’amico fido e buttarle negli appositi contenitori. La trasmissione avviene proprio dalle feci, per ingestione involontaria o contatto – a seconda della tipologia.

Sintomi generici dei parassiti interni dei cani

Rilevare i sintomi di una infestazione da parassita interno nel cane non è per nulla facile. Ci sono moltissimi casi in cui non presentano alcun sintomo, passando inosservate all’occhio del conduttore umano per anni.

In altri casi, tra le feci del cane è possibile vedere dei vermetti vivi o piatti, che si staccano per poter andare a diffondere le uova dove possono. Una infestazione grave è accompagnata da sintomi come diarrea, feci molli o con muco sino alle liquide.

Alcuni parassiti interni sviluppano sintomi diversi, con del sangue che si nota tra le feci causato dagli uncini che bucano l’apparato intestinale del cane. Tra i vari sintomi e manifestazione alla quale fare attenzione si evidenzia:

Dimagrimento per l’alterazione dello stomaco

per l’alterazione dello stomaco Disidratazione del pelo, che si mostra opaco e a tratti molto secco;

Gonfiore addominale soprattutto nei cuccioli, con rumori come borborigmi e flatulenza.

Nel dubbio è bene contattare il veterinario di fiducia, portando alla sua attenzione le feci in piccole quantità senza contaminarle con altri elementi. A seguito di un esame specifico, il medico potrà diagnosticare la presenza dei parassiti interni e attuare la cura necessaria.

Come si combattono i parassiti interni che attaccano il cane?

La ricerca farmaceutica in questo campo ha fatto dei passi da gigante e si hanno a disposizione dei farmaci adatti ad ogni tipo di parassita, per curare o prevenire. Sarà lo stesso veterinario a prescrivere degli antiparassitari in compresse, o una terapia particolare studiata per rimuovere i vermi e contrastare le patologie (anche letali).