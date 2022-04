Trading online sul Forex: le strategie da conoscere

Il Forex è il mercato che continua a riscuotere il maggior successo tra gli appassionati di trading online. Speculare sulle valute globali può rivelarsi infatti alquanto profittevole, ma bisogna sempre ricordare che quando si opera nel mondo del trading occorre adottare le giuste strategie. Non si tratta di un gioco: per riuscire a guadagnare per davvero con il mercato del Forex è importante dedicare molto tempo a tale attività e seguire delle regole ben precise.

Vediamo allora insieme quali sono le strategie più rilevanti: quelle che tutti dovrebbero conoscere per fare trading online sul Forex.

Il segreto del successo parte dalla scelta della piattaforma di trading

C’è un fattore che spesso viene sottovalutato ma che sta alla base del successo di un trading professionista ed è la scelta della giusta piattaforma trading su cui operare. Su questo punto non ci si può permettere di commettere errori e gli aspetti da valutare sono molteplici: sicurezza informatica, assenza di costi o vincoli sulle transazioni, ampia scelta di strumenti e via dicendo. Tra le piattaforme più gettonate sia dai professionisti che da coloro che stanno muovendo i primi passi nel mondo del trading Forex troviamo AvaTrade: un broker regolamentato a livello globale estremamente affidabile e completo. Scegliendo una delle piattaforme messe a disposizione da AvaTrade non si corrono rischi e si può operare nel mercato del Forex in modo professionale.

Scalping e swing: 2 strategie di Forex trading da conoscere

Per quanto riguarda nel dettaglio le strategie per operare nel mondo del Forex trading, sono due quelle più diffuse che vale sicuramente la pena conoscere. Parliamo dello scalping e dello swing trading. Vediamole nel dettaglio.

1. Scalping trading

Lo scalping trading è una strategia che si basa sulla quantità delle operazioni piuttosto che sulla loro qualità: consente in sostanza di generare tanti piccoli profitti ma in modo continuativo. I trader che adottano tale strategia si differenziano poiché mantengono una posizione aperta per breve tempo ed effettuano tante operazioni durante il giorno di negoziazione. Lo scopo non è quello di guadagnare cifre enormi in un unico momento, quanto piuttosto quello di ottenere tanti piccoli profitti in modo continuativo. Questa è una strategia perfetta per quei trader che sono impazienti e che vogliono ridurre il rischio evitando di mantenere aperte posizioni durante la notte.

2. Swing trading

Lo swing trading può essere considerata una strategia opposta rispetto allo scalping. In tal caso infatti la negoziazione si può protrarre anche per settimane, in quanto il profitto deriva dalle oscillazioni del mercato. Gli swing trader si basano sempre sull’analisi tecnica e sull’andamento dei prezzi per effettuare le loro operazioni, con lo scopo di ottenere un profitto maggiore seppur in un lasso di tempo più lungo rispetto agli scalper. Questa è una strategia adatta a coloro che hanno innanzitutto una grande pazienza: può infatti risultare noiosa ai trader più aggressivi, che vogliono operare in velocità. Lo swing presuppone poi una conoscenza più approfondita dei mercati valutari, studio e costanza nel mantenersi aggiornati in merito. Il profitto è solitamente superiore, ma anche il livello di rischio.