Trasporto intermodale: cos'è e quali sono i vantaggi

Le aziende che hanno la necessità di trasportare merci sulle lunghe distanze ed in tempi rapidi dovrebbero prendere in considerazione un servizio specifico, ossia il trasporto intermodale. Questa particolare modalità di trasferimento della merce può rivelarsi infatti alquanto vantaggiosa, specialmente in alcune circostanze. Trovare il miglior trasporto intermodale via terra al giorno d'oggi non è particolarmente difficile: basta scegliere una ditta che sia esperta e che sia in grado di offrire un servizio di qualità, puntuale e preciso.

Vediamo però nel dettaglio come funziona il trasporto intermodale e quali possono essere i vantaggi in termini di tempistiche, costi ed efficienza.

Trasporto intermodale: di cosa si tratta

Il trasporto intermodale è un particolare tipo di trasporto multimodale, che consiste nel trasferimento della merce mediante l'impiego delle cosiddette UTI, ossia di unità di traffico intermodali. Solitamente si tratta di container, all'interno dei quali viene posizionata la merce che vi rimane fino all'arrivo a destinazione. Come abbiamo accennato, quello intermodale è un particolare tipo di trasporto multimodale, il che significa che le unità di carico viaggiano su differenti mezzi (nave portacontainer, treno, ecc.) per arrivare a destinazione.

Tutte queste caratteristiche rendono tale modalità di trasporto particolarmente vantaggiosa, soprattutto in determinati contesti.

I vantaggi del trasporto intermodale

Tra i vari tipi di trasporto, quello intermodale presenta diversi vantaggi che vale la pena conoscere. Vediamoli nel dettaglio.

# Minor rischio di danneggiamento della merce

Come abbiamo detto, il trasporto intermodale prevede che la merce venga caricata all'interno di un'unita di traffico e vi rimanga fino al suo arrivo a destinazione. Questo significa che quello che viene trasportato non viene spostato dal container in cui si trova e dunque il rischio di danneggiamento della merce è decisamente inferiore. # Riduzione dei costi di trasferimento tra mezzi

Essendo la merce collocata all'interno di container e non dovendo essere movimentata, il trasporto intermodale consente anche di ridurre in modo significativo i costi di trasferimento tra i vari mezzi. Le operazioni sono infatti decisamente più semplici e rapide, dunque l'ottimizzazione non riguarda esclusivamente i tempi di consegna ma anche le risorse economiche.

# Minore impatto ambientale

Il trasporto intermodale è anche una soluzione più sostenibile rispetto ad altre, in quanto consente di combinare differenti modalità di trasporto, scegliendo eventualmente quella più ecologica e riducendo di conseguenza le emissioni.

# Flessibilità e versatilità

Il servizio di trasporto intermodale presenta anche un altro vantaggio: è flessibile e può essere utilizzato per il trasferimento di qualsiasi tipologia di merce. Si tratta dunque di una soluzione versatile, che merita di essere presa in considerazione.

# Massima efficienza

Per riassumere tutti i vantaggi che abbiamo appena elencato, possiamo dire che il trasporto intermodale assicura la massima efficienza, da tutti i punti di vista. Sia per quanto riguarda i tempi di consegna che a livello di sicurezza e riduzione del rischio di danneggiamento della merce, sia a livello di ottimizzazione dei costi che per quanto attiene alla possibilità di trasferire qualsiasi prodotto sulle lunghe distanze. È dunque una soluzione decisamente interessante, che ogni azienda al giorno d'oggi dovrebbe prendere in considerazione.