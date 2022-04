A Cuneo una mostra che prova ad andare oltre i confini: tre artisti nello spazio Cripta 48

Cripta 48, spazio culturale di via Roma 48 a Cuneo, ospita la mostra Overborder, che nasce dalla collaborazione di tre artisti cuneesi: Iban il Terribile (Fake News Industries), Pastaacolazione e Alessio Dutto.

La mostra, aperta dal 16-04 al 18-06, si propone di andare oltre i confini, i Borders appunto. Attraverso i dati inseriti da Iban il Terribile in macchine sofisticate verranno riprodotte le pennellate delle tele di Pastaacolazione, all’interno di un ambiente audiovisivo, creato apposta per la situazione, da Alessio Dutto; ci si immergerà nelle Mappe Oniriche. Quest’idea nasce dal voler dimostrare come ai nostri giorni tecnologia ed esseri umani possano collaborare alla creazione di nuove visioni artistiche. Prenotazioni visite in Cripta al numero 380 126 1891