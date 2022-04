Mondovì, Patto Civico svela nomi e simboli delle liste che compongono la coalizione

"Una squadra coesa, dedita al futuro della città, i cui ingredienti sono disponibilità, serietà e competenza. È questa l'essenza del Patto Civico, che può contare sull'apporto di persone che hanno messo da parte le appartenenze politiche e lavorano per unire Mondovì".



Luca Robaldo, candidato sindaco in corsa a Mondovì con la coalizione Patto Civico, spiega così l'avvio della nuova campagna comunicativa che svela i simboli delle liste che sostengono la sua candidatura.



"Otto componenti, ognuno col proprio profilo e la propria peculiarità. Quasi 130 concittadini che hanno deciso di dare vita a una squadra compatta", prosegue Robaldo, rimarcando "l'adesione di tanti cittadini che contribuiscono a innovare la coalizione e che già ora lavorano accanto a chi, ormai da anni, ne fa parte".



"Ogni giorno tanti monregalesi ci contattano e sono numerosissime le proposte e i suggerimenti. Per dare cittadinanza a questo bellissimo movimento, oltre alle varie liste, abbiamo già costituito un team di tanti amici che, pur non candidandosi, sono e saranno vicini alla coalizione e alla mia candidatura", conclude il candidato sindaco.