Cane o gatto? Venite a scegliere il vostro migliore amico

L’Associazione Amici di Zampa di Alba oggi vi presenta due amici davvero speciali, che non aspettano altro che la loro occasione per essere felici!



Renatino è un micio di 6 anni che cerca una famiglia speciale come lui. In seguito di un incidente purtroppo ha perso la zampa posteriore destra, non ha problemi a gestirsi autonomamente, ma sarebbe preferibile adozione in appartamento. È dolcissimo e simpaticissimo.



Il cane che vedete in foto ha appena sei mesi, è una futura taglia media e cerca casa. Al momento è molto spaventato. Cerchiamo per lui famiglia paziente che lo inserisca in ambito famigliare con tutte le accortezze di cui necessita essendo un animale molto timido.



Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197

E-mail: amicidizampa@tiscali.it

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba