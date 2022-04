Alunni dell’ITIS Delpozzo a lezione di rianimazione con medici e infermieri dell’ospedale Santa Croce e Carle

Numerosi medici e infermieri dell’ospedale Santa Croce e Carle sono stati impegnati martedì 12 aprile in una giornata di formazione per insegnare ai neomaggiorenni dell’Itis Delpozzo le manovre salvavita, comprese la rianimazione cardio-polmonare con uso del defibrillatore e la disostruzione delle vie aeree, in tutte le classi quarte dell’Itis Mario Delpozzo. Sono stati ben 180 gli alunni formati.

L’iniziativa fa seguito ai corsi rivolti agli alunni del Liceo Pellico-Peano svoltisi in inverno, per iniziativa dell’Associazione Liceo Classico Silvio Pellico, che aveva coinvolto il personale sanitario.

“Molte vite – spiegano i medici e gli infermieri del Santa Croce e Carle, che hanno dato la loro disponibilità gratuita per formare gli studenti - potrebbero essere salvate nei casi di arresto cardiaco se la popolazione fosse a conoscenza delle principali manovre di soccorso e del corretto uso del defibrillatore. È perciò davvero importante imparare a scuola queste nozioni di base, determinanti in situazioni di emergenza”.

Gli allievi sono stati impegnati durante tutta la giornata, suddivisi in piccoli gruppi tra mattino e pomeriggio, seguiti da vicino dal personale sanitario: si sono prodigati ad apprendere le varie manovre salvavita sui manichini, e hanno effettuato gli esercizi per avviare la simulazione del massaggio cardiaco e l’utilizzo del defibrillatore. Il riscontro e la partecipazione da parte degli allievi e delle allieve sono stati ottimi e tutti affermano di essere davvero soddisfatti di questa formazione, grazie alla quale anche loro, in una situazione critica, potrebbero contribuire a salvare una vita umana.

Questi i sanitari coinvolti: Flavia Arena, Luisella Basiletti, Marco Bertora, Ermelinda Bistolfi, Simona Cavallo, Luca Dannier, Barbara Da Ros, Marta Dotto, Bruno Gerardo, Raffaella Ghigo, Jacopo Giamello, Cristina Mocellini, Caterina Peano, Emanuela Racca, Fabrizio Rolfo, Marco Santoro. Un grazie alla loro disponibilità e competenza.