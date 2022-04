Da Cervasca a Przemsyl per la solidarietà al popolo ucraino

Sì è concretizzata in questi giorni la solidarietà dimostrata dalla comunità di Cervasca ai profughi ucraini. Il sindaco Enzo Garnerone e una delegazione della città hanno infatti raggiunto il centro profughi di Przemsyl nella giornata di giovedì 13 aprile (con partenza nella serata precedente).



Si tratta di un centro commerciale adibito a rifugio per profughi ucraini, proprio al confine tra Ucraina e Polonia. Lo stesso verso cui si è concentrata l'iniziativa di "Specchio dei Tempi".



La raccolta di materiale e denaro di Cervasca si è conclusa sabato 9 aprile. È stato richiesto ai solidali cittadini cervaschesi di raccogliere generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e farmaci.



"La sensibilità e la collaborazione di Cervasca e dei suoi abitanti hanno raggiunto i rifugiati ucraini direttamente sul posto" ha detto il sindaco, orgoglioso e soddisfatto.