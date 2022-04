Busca: motori accesi per l’avvio della stagione mondiale della Supermoto 2022

Dopo alcuni mesi senza gareggiare, è arrivato il momento di riaccendere le moto per dare avvio al Campionato Mondiale FIM Supermoto 2022 e il Campionato Europeo S4 Supermoto che si aprirà proprio questo weekend.

La S1GP del Piemonte, che è il primo round di quest'anno, si terrà presso il Circuito internazionale di Busca. La pista Kart Planet ha già ospitato molti round del mondiale Supermoto ed è una dei circuiti più attrezzati in Italia, con ottime strutture per tutti, team e piloti. Il tracciato stesso è una combinazione di lunghi rettilinei, curve veloci e un impegnativo tratto di sky zone. Con tutti i piloti e i team preparati al meglio, l'inizio della nuova stagione sarà piena di azione e gare di nuovo emozionanti per la battaglia ai nuovi titoli mondiale ed europei.

La novità di questa stagione riguarda l'introduzione della categoria Rookie nella classe S1GP. I piloti Rookie avranno la propria classifica per ogni round del Campionato Mondiale FIM Supermoto e quindi un doppio confronto nella stessa gara. Dopo un'ottima ed emozionante stagione vista lo scorso anno, i principali concorrenti del campionato stanno tornando per una nuova sfida.

Anche alcuni nuovi nomi sono tornati in griglia di partenza per questa stagione. Il campione del mondo del 2021, il pilota tedesco del team L30 Racing/TM Factory, Marc-Reiner Schmidt, inizierà questa stagione con la targa numero uno sulla sua moto e si è già dimostrato molto determinato a conquistare il titolo anche quest'anno. Il team italiano L30 Racing/Tm Factory di Ivan Lazzarini schiererà tre piloti sulla griglia di partenza. Accanto a Marc-Reiner Schmidt il team ufficiale è completato dal pilota vicentino Elia Sammartin e dal pilota estone Patrick Pals.

Il numero due del campionato e pluricampione dello scorso anno, il francese Thomas Chareyre, è passato al team dell'Italian Factory SMX ASD, guidato da Gabriele DiPinto e Diego Vecchi. Il team appena formato sarà supportato da TM Factory ed è completato dal pilota francese Michael Amodeo e dal pilota belga Romain Kaivers che correranno nella classe Rookie. Anche il manager Franco Mollo e la sua MTR Racing sono tornati in questa stagione, ma ora come team ufficiale KTM Factory Racing, con il pilota austriaco e numero tre del 2021, Lukas Hollbacher, che difenderà i colori ufficiali arancioni insieme al suo connazionale Andy Buschberger, che correrà nella classe Rookie.

Il team piemontese Gazza Racing Honda Red Moto del manager Max Gazzarata avrà quattro piloti al via, con il pilota tedesco Markus Class che è tornato nel Campionato del Mondo Supermoto su una Honda e cercherà di puntare tra i primi tre nella classe S1GP in questa stagione. La squadra comprende anche il francese campione europeo dell'anno scorso Youry Catherine, dal pilota svizzero Jannik Hintz e dal giovane pilota belga Romeo Fiorentino.

Tutti e tre i piloti correranno nella classe Rookie. Anche la TMS Tuning Motorsport dell'ex campione ceco Petr Vorlicek tornerà in campionato con un mix di piloti internazionali, composto dall'esperto pilota e numero quattro al mondo dello scorso anno, il ceco Milan Sitniansky, sarà il capitano della squadra che è completata dai piloti brasiliani Roberto Floresi Guizardi e Justino Kleber. Torna in griglia anche il DDC Racing Team del teatino Daniele Di Cicco che correrà ancora per l'intera stagione in sella alla Honda.

Vertemati Racing è una delle squadre veterane nel paddock e il team ufficiale di famiglia correrà con la propria moto con Michael Vertemati.Un nuovo team nel paddock è il TC4R1 Racing, di proprietà di Thomas Chareyre, con il team manager Erwan Coadou. TC4R1 Racing avrà due piloti alla griglia di partenza ed entrambi partiranno nella classe Rookie. I corridori della squadra francese al completo sono Steve Bonnal e Axel Marie-Luce. Torna anche la SBD Union Bike Racing con l'ex pilota Superbike e uno dei piloti più esperti in pista il torinese Giovanni Bussei.Dopo il loro debutto lo scorso anno, SMOT Racing, avrà ancora una volta lo svizzero Mitja Krasniqi come pilota nella classe Rookie. Oltre a queste squadre vi è anche un folto gruppo di piloti giovani ed esperti a completare la rosa dei concorrenti per un totale di 31 corridori provenienti da 10 diversi paesi.

Ad inizio stagione, anche il nuovo Campionato Europeo S4 solo asfalto si svolgerà su tre Round, dopo la prova di Busca il campionato si sposterà ad Alcarras in Spagna a maggio e finirà a Castelletto di Branduzzo in Italia a settembre.

Il pilota da battere sarà il velocista Marco Malone del Team FRT Racing da campione in carica, che riappare tra i candidati alla vittoria finale. Altri piloti quotati saranno Kevin Vandi e lo spagnolo Alex Ruiz Jimenez (Honda Gazza Racing) con Giorgio Cravotto, poi l'italiano Alessandro Morosi e tutti i nuovi piloti come il francese Alexis Delong e i tedeschi Kevin Zahorak e Nick Haufe.

TIMETABLE

SABATO: 9:45 S4 Free Practice1; 10:10 S1GP&Rookie Free Practice 1; 11:25 S4 Free Practice 2; 11:50 S1GP&Rookie Free Practice 2; 13:20 S4 Time Practice; 13.50 S1GP&Rookie Time Practice; 14:20 S1GP&Rookie Superpole; 16:30 S1GP&Rookie Race 1

DOMENICA: 11:50 S4 Race1; 13:30 S1GP&Rookie Fast Race; 14.40 S4 Race 2; S4 Prize Giving Ceremony; 16:00 S1GP & Rookie Super Final; S1GP & Rookie Prize Giving Ceremony