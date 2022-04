Questa sera alle 21 torna “TimeOut”; La schiacciatrice Maria Laura Patti e il Ds Paolo Borello ospiti della 25^ puntata

Nuovo appuntamento questa sera alle 21 con “TimeOut”, il format sul Campionato di Volley Femminile di Serie A2. Titolo della 25^ puntata “Pasqua con sorpresa” per celebrare l’impresa ottenuta dalla Lpm Bam Mondovì, che nonostante le pesanti assenze di Populini e Giubilato, è riuscita a centrare l’accesso alle semifinali Play-off promozione.

Ospite in studio il Direttore Sportivo del Puma Paolo Borello. In collegamento dalla Sicilia, invece, ci sarà l’esperta schiacciatrice della Sigel Marsala Maria Laura Patti. Come di consueto saranno tante le interviste mandate in onda e che vedranno come protagonisti Veronica Taborelli (Lpm Mondovì), Bibo Solforati (Lpm), Chiara Ghibaudo (Itas Martignacco), Alice Tanase (Mill. Brescia), Michele Marchiaro (Eur. Pinerolo), Alberto Naddeo (Eur. Pinerolo) e Marco Sesia (Eur. Pinerolo)

Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).