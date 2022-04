Volley A2M. A Pasqua via ai playoff promozione con Cuneo-Motta di Livenza. Costamagna: "Ci sarà da divertirsi" (VIDEO)

Scattano i playoff della serie A2 maschile. La Banca Alpi Marittime-Acqua S. Bernardo Cuneo esordisce nei quarti di finale di fronte al pubblico amico la domenica di Pasqua alle ore 18, affrontando i veneti della HRK Motta di Livenza: si scontrano la terza e la sesta della regular season.

I piemontesi, che puntano apertamente alla finale promozione, sulla carta partono favoriti: nel doppio confronto di regular Botto e compagni hanno riportato due vittorie, entrambe le gare sono finite 3-0, ma non per questo bisogna approcciare a gara-1 con la convinzione di aver già passato il turno. Nei playoff le cose spesso cambiano, un vero e proprio campionato nel campionato. Certo non commetterà questo errore Roberto Serniotti, allenatore con anni d'esperienza alle spalle che in questi giorni "predica" umiltà con i suoi ragazzi.

Le altre partite del primo turno di playoff saranno Bergamo Lagonegro e Reggio Emilia-Castellana Grotte (le vincenti si sfideranno in semifinale) e Santa Croce sull'Arno-Brescia: chi la spunterà da questo incontro andrà ad incontrare Cuneo o Motta di Livenza nel secondo turno.

Cuneo non ha lasciato nulla d'intentato per raggiungere la finale promozione. Lo dimostra il ritorno sul mercato della società, che ha annunciato l'ingaggio dell'opposto croato Leo Andric a pochi giorni dal via dei playoff. Andric è un martello dalla mano pesante con trascorsi in Italia a Perugia, poi mattatore in Korea e Russia.

Resta da capire quale potrebbe essere il contraccolpo psicologico su Wagner, opposto titolare della squadra biancoblù. Il brasiliano è un ragazzo tanto umile quanto intelligente e saprà di certo trasformare la sua comprensibile rabbia in energia positiva. Utile per sé e per la squadra.

Dell'ingaggio di Andric e delle aspettative del club in questo finale di stagione abbiamo parlato con il vicepresidente esecutivo di Cuneo Volley, Gabriele Costamagna. Vi proponiamo l'intervista nel video a seguire.