A Dronero nasce la nuova Pro Loco

Mercoledì, 13 aprile, a Dronero nella sala delle Adunanze del municipio è stato firmato l'atto costitutivo della nuova Pro Loco di Dronero, con la presenza del vicesindaco Mauro Arnaudo, della consigliera Miriana Aimar e degli ex rappresentanti della Pro Loco: il presidente Amedeo Cilenti, la segretaria Rossana Mauro e Emanuele Ghio, presidente della Pro Loco prima di Cilenti.

Il passaggio di testimone, con Marino Strano come nuovo presidente, già attivo per molti anni nella Pro Loco di Tetti. Vicepresidente sarà invece Federico Massano, con segretaria Martina Cucchietti, tesoriere Giacomo Coalova e come provibiri Gianfranco Massimo e Gianfranco Morra.

"È davvero un momento importante questo - ha commentato il vicesindaco Mauro Arnaudo, che sarà il rappresentante del comune all'interno della Pro Loco - Credo che Dronero possa ripartire al meglio con eventi e manifestazioni. Abbiamo bellissimi esempi, come l'associazione Il Bottegone o Blink Circolo Magico, un vero e proprio fiore all'occhiello. Abbiamo una città che merita di essere valorizzata ed in questo la Pro Loco può veramente fare molto. Da parte del comune garantiamo il massimo appoggio anche se dev'essere naturalmente un ente a se stante, nell'organizzazione e nell'impegno."

All'interno della Pro Loco importante è il coinvolgimento attivo dei giovani della città, con la consigliera Miriana Aimar che si è molto battuta per le politiche giovanili: "Dare non soltanto la possibilità ma la responsabilità ai giovani ritengo sia qualcosa di estremamente doveroso. Sono il futuro."

L'impegno nell'organizzazione eventi e manifestazioni, la valorizzazione della propria città, comprese quelle che sono le sue frazioni. "Un percorso molto soddisfacente ma anche impegnativo - ha detto l'ex presidente Amedeo Cilenti - poiché far parte della Pro Loco significa coinvolgimento attivo, tempo ed energie. Ci sono stati momenti difficili soprattutto con la pandemia, ci sono state negli anni persone che hanno lasciato con un restringimento del gruppo ed un carico di lavoro in più per le persone che invece hanno proseguito. Da parte mia un sincero in bocca al lupo, garantendo ai nuovi membri il pieno supporto e la piena disponibilità."

Inizia così a Dronero, non soltanto la costituzione, ma anche l'operato della nuova Pro Loco.