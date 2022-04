Bra, l'ex sindaco Bruna Sibille ha ricordato don Giovanni Lisa, ex parroco di Pollenzo e missionario in Brasile

Novant'anni, originario di Ceresole, per il suo grande impegno pastorale come ex parroco della frazione Pollenzo e di missionario in Brasile, il 20 maggio 2014 don Lisa aveva ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Bra.

Il ricordo di don Lisa per me e tantissimi braidesi (e non solo) è legato al turbinoso periodo della nostra giovinezza, in quegli anni ‘70 che ci portarono ad una posizione di rottura con la gerarchia ecclesiastica di allora, che ci appariva chiusa in se stessa ed incapace di aprirsi ai fermenti che scuotevano la nostra società. Fu grazie a lui se quella rottura non divenne separazione rispetto al messaggio evangelico, che anzi tramite lui potemmo vedere in una luce nuova. La parrocchia di Pollenzo, a lui affidata, fu il punto di aggregazione di un gran numero di giovani animati da questa nuova visione della fede cristiana, che poi, con il paziente lavoro del tempo, si è a poco a poco radicata a tutti i livelli dell’istituzione Chiesa.