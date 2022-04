"I nostri controlli sono più restrittivi di quanto prevede la norma": così la Ferrero sui casi di salmonellosi

Lo stabilimento Ferrero Ardennes, in rue Pietro Ferrero ad Arlon, in Belgio

Controlli più serrati e scrupolosi di quanto previsto da norme e protocolli comunitari. Replica così, la Ferrero, alle accuse di Foodwatch, ong francese, sui casi di salmonellosi.

Ad Arlon, in Belgio, continuano infatti le indagini per accertare - o escludere - un collegamento tra i casi di salmonellosi e gli Ovetti Kinder. Lo stabilimento è operativo da trentatré anni, dal 1989, e rappresenta uno dei più importanti siti produttivi del Gruppo Ferrero in Europa.

Qui, come noto, da venerdì 8 aprile la produzione è sospesa per il caso di contaminazione dal salmonella che grande eco sta avendo nei diversi Paesi (Regno Unito, Francia, Germania, Svezia, Norvegia e Lussemburgo, oltre allo stesso Belgio – l’Italia ne è esclusa, essendo il suo mercato servito dallo stabilimento di Alba) interessati dal richiamo di prodotti a questa collegata.



L'Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare del Belgio (Afsca) ha deciso di concerto con l’azienda disponendo il fermo di un sito produttivo dal quale a regime escono qualcosa come 18 milioni di Kinder Schoko-Bon, 2 milioni di Kinder Surprises e 4 milioni di Raffaellos: 46mila tonnellate di prodotto per il 96% destinato all’esportazione in 45 Paesi del Mondo.



Numeri rilevantissimi ai quali si collegherebbero i quasi 142 casi (114 "confermati" e i 28 "probabili") di infezione da Salmonella Typhimurium che il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha sinora registrato tra Europa e Regno Unito ( leggi qui ) e che sarebbero collegati ai prodotti sinora oggetto di richiamo.

I primi casi a dicembre del 2021. Da subito l'azienda si era attivata, mettendo in atto verifiche e controlli che avevano evidenziato come la presenza del batterio della salmonellosi fosse in un filtro all'uscita di due serbatoi di materia prima. Immediati i provvedimenti da parte dell'azienda, con il blocco dei materiale e dei prodotti finiti, la rimozione del filtro e un aumento del livello dei controlli.

Ecco che le accuse lanciate dalla ong francese Foodwatch, su una "lentezza di reazione" rispetto ai primi casi di dicembre scorso, hanno immediatamente spinto alla replica il colosso albese che, interpellato da Il Sole 24 Ore Radiocor, si è difeso evidenziando proprio come i controlli messi in atto siano più serrati e approfonditi di quanto sia previsto dalle normative.

Sulla salmonella, nello specifico, Ferrero ha spiegato di effettuare quotidianamente test molecolari Pcr con strumenti tecnologicamente all'avanguardia tipici dei migliori laboratori di analisi e con uno scrupolo che va bene oltre le indicazioni e i protocolli stabiliti a livello comunitario.