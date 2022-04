Incidente stradale ieri sera, dopo le 22, sulla provinciale tra Magliano Alpi e Rocca de Baldi. Due vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. A bordo di uno dei mezzi c'era una volontaria dei vigili del fuoco di Morozzo, intervenuti poi sul posto per la messa in sicurezza dei mezzi.

Per fortuna né la giovane né la persona alla guida del secondo mezzo, un uomo, hanno riportato conseguenze preoccupanti.

Sul posto anche i sanitari e i carabinieri.