Le nuovissime vetrine di Ponzalino Arredamenti a Saluzzo ospitano le nuove linee e tendenze di Scavolini

Il modello DeLinea design Vuesse può rappresentare la soluzione perfetta per una cucina ricercata. Basi da 80 cm, DeLinea è una cucina senza maniglia e propone una lavorazione sull’anta: profilo in alluminio incassato con taglio a 45° per facilitare la presa, disponibile in tinta con la gola. Completa di schienale in vero, illuminato e calamita.

(Sopra) - CUCINA SCAVOLINI mod. SAX

(Sopra a Il nuovo volto della cucina Sax – linea Scavolini Basic, design Vuesse – riesce a interpretare lo stile URBAN della linea SCAVOLINI. L’aggiunta del Sistema METRO come pensile, arricchisce la cucina dona una piacevole leggerezza, abbinato a mensole in decorativo.

CUCINA SCAVOLINI mod. CARATTERE

Carattere con l’anta telaio ne costituisce la cifra stilistica, tipologia di anta che è capace di riunire in sé l’equilibrio delle proporzioni classiche e la pulizia delle forme propria del gusto contemporaneo. Colonne frigo e forno da cm 75 ampliano la cucina e le capacità contenitive. Il frigo da incasso include 400 litri totali e il forno una capienza XXL.

(Sopra) - CUCINA SCAVOLINI mod. BOXI

Dal progetto BoxLife è nata la cucina Boxi,Anta piana, spessore 22 mm e maniglia con taglio a 45 gradi: Boxi ha tutte le carte in regola per interpretare, alla perfezione, le tendenze dell’arredamento contemporaneo. Linee pulite in diversi materiali e colori.

CUCINA SCAVOLINI mod. LIBERAMENTE

Due tonalità decorativo effetto legno e laccato lucido bianco costruiscono un ambiente cucina davvero confortevole. Cucina SCAVOLINI modello Liberamente a tutta altezza con doppia profondità..

(Sopra) - LIVING SCAVOLINI mod. PARETE FLUIDA

È un sistema modulare che si integra con la cucina rispettandone il modulo, le forme e gli allineamenti. Fianchi e ripiani creano un tessuto regolare di linee verticali e orizzontali che offrono ottimi spunti di personalizzazione grazie ad elementi a giorno, schiene, sistemi di chiusura ad anta battente, cestoni, vasistas o ribalte.





Ponzalino Arredamenti, che arreda le case del saluzzese e cuneese da ben tre generazioni, mantiene forte la propria identità grazie allo staff competente in grado di risolvere ogni problema a partire dalla progettazione fino alla fine del montaggio degli arredi. La falegnameria interna consente il perfetto adattamento di ogni modulo.

I servizi offerti partono dalla consulenza, rilievo delle misure e progettazione dell’ambiente alla consegna del prodotto e al suo montaggio, con eventuali modifiche su misura, fino all’assistenza post vendita o a eventuali nuove integrazioni. Una garanzia che solo una ditta come Ponzalino, radicata nel territorio può assicurare per chi ama la tranquillità della propria casa.

Altrettanta attenzione Ponzalino riserva ai clienti per quello che riguarda le modalità di pagamento , con soluzioni da concordare a seconda delle esigenze, quando non intervengano offerte speciali dai marchi rappresentati.





Ponzalino Arredamenti - Via Circonvallazione, 3 - Saluzzo (CN) - Tel 0175.42113

http://www.ponzalinomobili.com/