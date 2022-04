Al via dieci giorni di festeggiamenti legati al patrono di Trinità San Giorgio

Se a Trinità vivesse un vecchio rocker col mito degli anni '70, con un'ex moglie che del rock e degli anni '70 non ne vuole più sentir parlare? Se ci fossero poi una figlia dai bollenti spiriti che ha sposato un austero colonnello del genio guastatori e una nipotina tosta e ribelle? Se ci aggiungessimo la preside di un rinomato istituto musicale con la passione della buona musica classica e un professore molto raffinato e con qualche segreto nella vita? E se tutti questi personaggi finissero per ritrovarsi a Borghetto Santo Spirito, meta di molti trinitesi per le vacanze estive, dove un dongiovanni proprietario di un villaggio turistico è alle prese con una giovane animatrice davvero vulcanica, una moglie sospettosa e fumantina e una figlia dalle mille pretese? Sarebbe già un bel cocktail estivo, ma basta aggiungerci un uso un po' ... spericolato dei social, per finire davvero in un mare di guai! Beh ... in ogni caso potremo sempre dire che tutto è successo "Per colpa del rock"!!!