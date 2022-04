Bagnolo verso il voto, si profila un duello Laurenti-Coalova

Bagnolo Piemonte è, con Barge, uno dei due Comuni della valle dell’Infernotto ad andare alle urne il 12 giugno.

Per ora di ufficiale c’è solo il nome del candidato sindaco della maggioranza uscente “Progetto e realtà”.

Si tratta di Oreste Laurenti, 58 anni, consigliere di maggioranza uscente, funzionario Eni e segretario del gruppo locale dei donatori di sangue Fidas.

“Ho dato la mia disponibilità alla candidatura a sindaco – annuncia - per dare continuità al progetto del gruppo, consapevole della complessità delle sfide che ci attendono ma fermamente convinto della forza e capacità delle persone che mi affiancheranno in questa avventura”.

A sfidarlo potrebbe essere il consigliere di minoranza, Stefano Coalova, 38 anni, ingegnere, ma l’interessato nicchia e non ha ancora sciolto la riserva.

Fabio Bruno Franco, sindaco uscente, è arrivato al suo secondo mandato e non è più ricandidabile.

La sua maggioranza, a conclusione di un ciclo durato 20 anni (10 anni di Flavio Manavella prima e i successivi 10 di Bruno Franco) deve avviare un processo di cambiamento al proprio interno e intende presentarsi all’appuntamento elettorale con una squadra ampiamente rinnovata.

Ad accompagnare Laurenti in questa avventura ci sarà quasi sicuramente la giovane assessora Chiara Fornero. Parrebbe invece che una buona parte dei componenti della “vecchia guardia” non intenda ricandidarsi per favorire il ricambio e l’ingresso di forze nuove.

Non è ancora chiaro se sarà ancora in lista la vicesindaco uscente Mara Maurino. A farsi da parte, per impegni professionali, forse, anche l’“uomo forte della giunta”, Gianfranco Latino e, probabilmente, anche l’altro suo collega assessore Massimo Turaglio.

Dal fronte della minoranza non sarebbe più Pierluigi Comba, candidato sindaco nel 2017 e attuale capogruppo a guidare la lista, ma il giovane ingegnere Coalova.

È lui l’uomo cui vuole affidarsi “Alternativa per Bagnolo”, nonostante l’interessato non si mostri così sicuro del passo.

“Come gruppo di minoranza – spiega Comba - stiamo lavorando alla formazione di una lista competitiva per creare un'alternativa a questa maggioranza. Ora – aggiunge - siamo anche impegnati a conoscere come evolvono la situazione dell' Ipab e la questione della sostituzione del medico di famiglia a seguito del pensionamento del dottor Garello, che sta creando non pochi problemi ai bagnolesi”.

Comba annuncia che resterà comunque in lista insieme agli altri due colleghi di minoranza, Fernando Paire e Piero Agù, ma potrebbero esserci sorprese.

A giorni è in programma un incontro chiarificatore e solo dopo questo se ne capirà di più.

Se le previsioni – quando manca un mese alla presentazione delle liste – verranno confermate, la corsa al municipio di Bagnolo vedrà dunque protagonisti parecchi volti nuovi a partire dagli aspiranti sindaco.