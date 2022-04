Matteo Peirone è il nuovo segretario del circolo saluzzese di Fratelli D'Italia

Venerdì 8 aprile il Circolo Saluzzese di Fratelli d'Italia si è riunito a Saluzzo presso "L'Antica Trattoria dei Due Cavalli" in occasione dei festeggiamenti per la nomina del nuovo segretario Matteo Peirone, 26 anni, dottore in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Torino .

Presenti alla serata l'On. Monica Ciaburro, il Coordinatore Provinciale William Casoni, il Consigliere Regionale e Capogruppo di FDI Paolo Bongiovanni, il Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale Alberto Deninotti il Presidente del Circolo saluzzese Mario Pinca ed altri esponenti delle sezioni locali limitrofe, i quali hanno portato un clima di amicizia e solidarietà al nuovo eletto ed ai colleghi di partito.

"E' sempre un piacere vedere dei ragazzi così giovani appassionati di politica e mettersi in gioco per cercare di costruire e realizzare un progetto così importante. Siamo sicuri che Matteo riuscirà a fare un ottimo lavoro!" dichiarano l'On Ciaburro e il Coordinatore Provinciale Casoni.

"Come presidente della Sez. Di Fdi Saluzzo non posso essere altro che orgoglioso delle scelte fatte nell’individuare una figura come Il dr. Matteo Peirone come Segretario della nostra sezione, sono ampiamente convinto che con le sue competenze la sua preparazione nel Campo politico nonostante la sua giovane età possa dare il meglio" dichiara il Presidente del Circolo di Saluzzo Mario Pinca.

"Matteo arriva da Gioventù Nazionale, è un enorme onore per noi vedere un ragazzo appassionato e capace di diventare Segretario cittadino del partito. Siamo a disposizione per creare un futuro sul territorio. Ringraziamo il partito per la fiducia" le parole di Alberto Deninotti, Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale.

"Ringrazio Mario Pinca per la fiducia a me riservata, è un onore ed una grande responsabilità per me accettare questo incarico che personalmente cercherò di portare avanti con impegno e dedizione. Vorrei ringraziare inoltre tutti i vertici del nostro partito che venerdì sera hanno voluto cordialmente farmi sentire il loro supporto, gli sono debitore." dichiara il neo Segretario Matteo Peirone.