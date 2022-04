Motori: Matteo Greco al via del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint

Sta per iniziare un nuovo esaltante capitolo nella carriera di Matteo Greco, che dopo il terzo posto assoluto ottenuto lo scorso anno, sarà nuovamente al via del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint questa volta con la Honda NSX GT3 Evo 22 gestita da Nova Race.

Per il pilota di Alba si tratta di un passaggio importante, finalizzato alla ricerca di nuovi traguardi dopo le soddisfazioni raccolte nei primi due anni di impegno con vetture GT3 che lo hanno visto raccogliere, oltre al terzo posto nello Sprint 2021, anche il titolo GT Cup Sprint e il successo Pro-Am nell’Endurance 2020.

Al netto dell’esperienza maturata, il passaggio alla Honda NSX GT3 Evo 22 sarà una novità assoluta per Greco, che si confronterà con una delle vetture più recenti del panorama GT3 in equipaggio con Francesco Guerra, con il quale competerà in categoria Pro-Am.Spinta da un motore biturbo V6 di 3.5 cm3, la vettura giapponese ha ben figurato nel corso della passata stagione e gli aggiornamenti apportati per il campionato che sta per iniziare promettono un’ulteriore crescita della performance.

La stagione inizierà dal 21 al 24 aprile all’Autodromo Nazionale di Monza, tracciato particolarmente importante nella carriera di Greco che proprio qui disputò nel 2019 una delle sue prestazioni più esaltanti nella categoria TCR Italy. L’azione proseguirà poi a Misano, per il secondo round dal 2 al 5 giugno e si prenderà quindi una pausa per tornare in pista il 1-4 settembre ad Imola. Chiusura all’Autodromo del Mugello dal 20 al 23 di ottobre.

Matteo Greco: “Sono davvero molto contento di poter annunciare questo nuovo impegno nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint con la Honda NSX GT3 Evo 22 di Nova Race e ringrazio tutti i partners e le persone che hanno lavorato al mio fianco per permettere il raggiungimento di questo accordo. Abbiamo svolto ieri una prima importante sessione di test e le sensazioni al volante sono state molto positive. Si tratta di una vettura con un alto potenziale e credo che ci siano tutti i presupposti per poter disputare una bella stagione. Anche con Francesco c’è stata subito una buona intesa e non vedo l’ora di potermi confrontare in pista con tutti i nostri avversari”.