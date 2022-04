Volley A2M. Ecco Leo Andrić: "Sono qui per portare Cuneo in SuperLega. E magari restare" (VIDEO)

Alla vigilia di gara-1 dei quarti di finale playoff, che si giocherà domani, domenica 17 aprile alle 18 al palasport di San Rocco Castagnaretta contro Motta di Livenza, vi presentiamo il nuovo arrivo in casa BAM Acqua S.Bernardo, l'opposto Leo Andrić.

Abbiamo incontrato lo schiacciatore della nazionale croata prima dell'allenamento pomeridiano di venerdì, penultima marcia di avvicinamento per la squadra di Roberto Serniotti verso l'esordio nei playoff.

Nato a Karlovac il 20 luglio del 1994, Andrić è un giramondo della pallavolo. Vero e proprio poliglotta, anche se il suo italiano al momento pare essere un po' arrugginito: "Voglio imparare bene la vostra lingua", dice a microfoni spenti, ma al momento preferisce registrare l'intervista in inglese.

La sua unica esperienza nel Bel Paese risale, infatti, alla stagione 2017/2018, quando con la Sir Safety Perugia vinse l'unico scudetto finora in bacheca della società umbra.

Il suo esordio nel mondo del volley risale a quando Leo era giovanissimo, indirizzato dal padre con il quale ha mosso i primo passi. Si è subito innamorato di questo sport ed in pochi anni per lui sono arrivate tante soddisfazioni.

Dalla vittoria nella Silver League con la Croazia e la nomina di miglior opposto nella competizione, alla partecipazione della Nazionale negli ultimi europei dopo 8 anni di assenza. Ma anche tanti ingaggi all'estero: Svizzera, Francia, Korea, Polonia, Cina, Russia e naturalmente Italia sono solo alcune della tappe nella sua carriera.

Ed ora Cuneo, società con la quale Leo prova a vincere il campionato di serie A2 per riportare il capoluogo della Granda nell'élite del volley italico: "I dirigenti mi hanno semplicemente chiesto di dare il massimo, ed è quello che farò - dice - Loro sanno che per me sarebbe un onore riportare questo club, che ha trascorsi importanti, in Superlega, il miglior campionato al mondo della pallavolo. Se insieme ci troveremo bene centrando l'obiettivo, sarebbe un onore restare a Cuneo".

Di seguito la nostra videointervista integrale a Leo Andrić