Volley A1F. Stavolta non basta il grande cuore di Cuneo: Novara vince 3-0 e va in semifinale

Cuneo ci prova alla grande per un set, si squaglia nel secondo e sciupa qualche occasione di troppo nel terzo. Così, come da pronostico, in semifinale ci va Novara.

Ottimo l'avvio, nel quale le biancorosse hanno interpretato al meglio l'approccio al match aggredendo le padrone di casa con il servizio ed alzando le barricate a muro. L'esaltante primo parziale, perso solo sul fil di lana per un errore gratuito di Degradi, aveva fatto ben sperare la nutrita schiera di tifosi arrivati a Novara, ma è stato un fuoco di paglia.

Nel secondo Karakurt e compagne hanno imposto la loro superiorità tecnica e man mano che la partita è andata avanti le certezze di Cuneo sono venute meno. A questo punto è diventato tutto troppo facile per Novara.

Il terzo parziale è stato incerto fino alla fine nel punteggio, ma l'impressione è sempre stata quella che Novara avesse in mano le redini del gioco: troppi gli errori di Signorile e compagne.

"È stata un'annata fantastica - ha detto a fine partita la capitana biancorossa - L'ho detto mille volte e lo ripeto, questo è stato un grupo fantastico. Mai avremmo pensato di portare alla bella Novara. Resterò a Cuneo anche per la prossima stagione, ormai è casa mia".

Andrea Pistola: "Abbiamo giocato due set alla pari, mentre il secondo lo abbiamo mollato mentalmente. Posso solo dire brave alle mie ragazze, hanno fatto una stagione fantastica".

Cuneo chiude comunque in modo onorevole la sua stagione: costringere alla "bella" una corazzata che punta apertamente allo scudetto, onestamente era il massino che si poteva chiedere all'organico di Andrea Pistola che, con questa partita, saluta la panchina di Granda Volley dopo tante stagioni.

PRIMO SET. Parte a razzo Cuneo, che si porta avanti 3-6 con un ottimo servizio da parte della russa Kutznetsova (2 aces). Novara è nervosa, ma trova la parità 9-9 con Karakurt che prova a scuotere le compagne. Ancora un guizzo delle ragazze di Pistola: l'ennesimo servizio punto (Gicquel) ed il muro granitico (7 alla fine del set) portano ancora avanti le Gatte di 3 lunghezze sul 13-16. Pian piano Novara rientra in partita: un muro di Chirichella su Squarcini, preceduto dall'ace sul net da parte di Whashington, portano per la prima volta la Igor avanti di un punto (17-16). Le padrone di casa tentano la fuga scappando 22-19 (ace Karakurt), ma non è finita: il grande cuore di Cuneo tiene in vita le Gatte, che con un muro di Squarcini su Bosetti si portano a -1 (24-23). Purtroppo però Degradi sbaglia un rigore già fatto: dopo la battuta velenosa di Signorile, che la seconda linea novarese non trattiene, la schiacciatrice cuneese presa dalla foga di chiudere smanaccia out la palla che consegna il set (25-23) a Novara.

SECONDO SET. Parte subito a razzo Novara: l'ace di Karakurt costringe Pistola a chiamare subito il primo time out sul punteggio di 4-1: "Non smettiamo di credereci", dice alle ragazze il tecnico della Bosca S. Bernardo, ma il suo appello non trova riscontro. Novara scappa 7-2, poi 12-6 quando il coach ferma per la seconda volta il gioco. È arrabbiatissimo, prova ancora a scuotere la squadra, anche effettuando una girandola continua di cambi, ma il punteggio diventa implacabile in favore delle padrone di casa che arrivano al set-ball avanti di ben 12 lunghezze (24-12). Il muro di Karakurt su Kutznetsova firma l'impietoso 25-12.

TERZO SET. Novara avanti 4-1, ma Cuneo riesce a rimettere in equilibrio la situazione sull'8-8. Nuovo allungo novarese (12-9), ma con un parziale di 4-0 le Gatte mettono il naso davanti alle avversarie sul punteggio di 12-13. A questo punto inizia un braccio di ferro tra le squadre, ma più volte Cuneo ha la possibilità di break che non sa sfruttare. Alla fine è punita dal muro di Whashington su Degradi. È semifinale per Novara.

IGOR GORGONZOLA NOVARA-BOSCA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-23/25-12/25-23)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO. Kutznetosva 6, Degradi 11, Squarcini 10, Spirito (L), Giovannini 1, Zanette 2, Agrifoglio, Gicquel 9, Signorile, Jasper, Stufi 6. Ne.. Caruso, Gay. Allenatore: Pistola - CUNEO: ric. 32%, atta.32%, muri 11, aces 4, batt.sb. 11, errroi 21