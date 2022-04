A Castagnito si rinnova la tradizione dei suonatori di conchiglie [VIDEO]

Negli ultimi due anni avevano dovuto suonare dalle finestre e dai balconi delle proprie case. Quest’anno, finalmente, i suonatori di conchiglie di Castagnito sono potuti tornare a celebrare celebrare in presenza questo atteso appuntamento della tradizione: oggi 16 aprile, Sabato Santo, allo scoccare del mezzogiorno, in tanti si sono ritrovati per la tradizionale suonata sul belvedere del Castel Verde.

Tra loro tanti giovani, fieri di poter vivere una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Il suono delle conchiglie, custodite nelle case come tesoro di famiglia, hanno preso il posto delle campane per annunciare la morte di Gesù ai fedeli. Nel capoluogo del centro roerino quasi ogni famiglia possiede una di queste conchiglie marine, la cui particolarità è solo quella di avere un foro per poterci soffiare dentro. Un rito antichissimo, che affonda le sue radici nel paganesimo, ma che ha mantenuto anche l'aspetto di speranza e di annuncio di rinascita, della natura e di Cristo. Un suono profondo e cupo quello che viene emesso da questi inusuali strumenti, suonati da persone di tutte le età, capace di propagarsi di collina in collina, raggiungendo gli altri vicini paesi che si uniscono a Castagnito in questo antichissimo rito, tornato finalmente in presenza. E così, da Castagnito a Guarene, da Magliano Alfieri a Castellinaldo, il suono si diffonde e richiama alla Pasqua di Resurrezione e ad antichi riti di morte e rinascita.